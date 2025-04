Blast in Anakapalle: आंध्र प्रदेश के अनकापल्ले जिले में बड़ा हादसा, पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट, 5 लोगों की मौत; 7 जख्मी (Watch Video)

Blast in Anakapalle: आंध्र प्रदेश के अनकापल्ले जिले में रविवार को एक बड़ा हादसा हुआ. यहां एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट में 5 लोगों की मौत हो गई और 7 अन्य घायल हुए हैं. हादसे के बाद घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां लोगों का इलाज चल रहा है. बताया जा रहा है कि हादसे के समय फैक्ट्री में 30 से अधिक मज़दूर मौजूद थे.

फिलहाल हादसे के तुरंत बाद दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और राहत-बचाव कार्य शुरू कर दिया. हादसे के बाद सोशल मीडिया पर घटना के बाद का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि फैक्ट्री से धुआं उठ रहा है और फायर ब्रिगेड की टीमें आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं. यह भी पढ़े: Andhra Pradesh Reactor Exploded: आंध्र प्रदेश की फार्मा कंपनी में रिएक्टर फटा, 18 कर्मचारी गंभीर रूप से घायल; VIDEO

#AndhraPradesh | A devastating explosion at a firecracker manufacturing unit in #Anakapalle district's #Kailasapatnam village resulted in the death of five individuals and injuries to seven others.

The incident occurred on Sunday afternoon, prompting a police investigation to… pic.twitter.com/7mfOKRb6Tq

