DC vs MI TATA IPL 2025 Preview: दिल्ली कैपिटल्स बनाम मुंबई इंडियंस इंडियन प्रीमियर लीग मैच से पहले जानें हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, मिनी बैटल और स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

दिल्ली कैपिटल्स बनाम मुंबई इंडियंस

Delhi Capitals (DC) vs Mumbai Indians (MI) Indian Premier League (IPL) 2025: इंडियन प्रीमियर लीग 2025 में दिल्ली कैपिटल्स (DC) की टीम आखिरकार अपना पहला घरेलू मुकाबला खेलने जा रही है. यह मुकाबला पांच बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ 13 अप्रैल(रविवार) को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा. अक्षर पटेल की अगुवाई वाली दिल्ली कैपिटल्स की टीम इस सीजन में अभी तक अजेय रही है. उन्होंने अपने पहले चारों मुकाबले जीतकर आईपीएल 2025 की अंक तालिका में शीर्ष पर मजबूत स्थिति बना ली है. यह भी पढ़ें: जयपुर में CSK बनाम RR IPL 2025 मैच से पहले जानें सवाई मानसिंह स्टेडियम की पिच रिकॉर्ड्स, मोस्ट रन, विकेट समेत खास आंकड़े

दिल्ली ने पिछले मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को एकतरफा अंदाज़ में हराया था, जिससे टीम का आत्मविश्वास चरम पर है. वहीं, मुंबई इंडियंस की स्थिति इस समय काफी खराब है. हार्दिक पांड्या की कप्तानी में टीम ने अब तक पांच में से सिर्फ एक मुकाबला जीता है और अंक तालिका में आठवें स्थान पर है. अगर मुंबई को प्लेऑफ की दौड़ में बने रहना है, तो इस मुकाबले को हर हाल में जीतना होगा.

डीसी बनाम एमआई आईपीएल हेड-टू-हेड रिकॉर्ड (DC vs MI Head-To-Head Record in IPL): दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच आईपीएल इतिहास में अब तक 35 मुकाबले खेले गए हैं. इनमें से मुंबई ने 19 मैच जीते हैं, जबकि दिल्ली को 16 बार जीत मिली है. ऐसे में रिकॉर्ड भले ही मुंबई के पक्ष में हो, लेकिन मौजूदा फॉर्म में दिल्ली की टीम भारी नजर आ रही है.

डीसी बनाम एमआई आईपीएल 2025 की प्रमुख खिलाड़ी (DC vs MI IPL 2025 Key Players To Watch Out): इस मुकाबले में केएल राहुल, मिचेल स्टार्क, हार्दिक पांड्या, सूर्यकुमार यादव, फाफ डु प्लेसिस और जसप्रीत बुमराह जैसे खिलाड़ी मुकाबले का रुख पलटने की काबिलियत रखते हैं. इन खिलाड़ियों की प्रदर्शन पर दोनों टीमों की किस्मत टिकी होगी.

वैसे खिलाड़ी जो मिनी बैटल में एक-दूसरे को कर सकते हैं परेशान (DC vs MI Mini Battle): रोहित शर्मा और मिचेल स्टार्क के बीच इस मुकाबले की सबसे चर्चित भिड़ंत होगी । रोहित का स्टार्क के खिलाफ प्रदर्शन मिला-जुला रहा है. टी20 में स्टार्क ने रोहित को दो बार आउट किया है, जबकि रोहित ने 17 गेंदों पर 37 रन भी बनाए हैं. दूसरी तरफ जसप्रीत बुमराह दिल्ली के बल्लेबाजों के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं. वो हर चरण में विकेट निकालने की क्षमता रखते हैं.

दिल्ली कैपिटल्स बनाम मुंबई इंडियंस आईपीएल 2025 का पहला मैच कब और कहां खेला जाएगा?

दिल्ली कैपिटल्स (DC) बनाम मुंबई इंडियंस (MI) इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2025 का यह अहम मुकाबला 13 अप्रैल (रविवार) को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा. यह मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से शुरू होगा और टॉस ठीक 7:00 बजे होगा.

डीसी बनाम एमआई आईपीएल 2025 मैच का लाइव टेलीकास्ट और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग कहां और कैसे देखें?

भारत में आईपीएल 2025 का प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास है। दिल्ली कैपिटल्स बनाम मुंबई इंडियंस मैच को दर्शक Star Sports 1, Star Sports 1 Hindi, Star Sports 1 Tamil, Star Sports 1 Kannada और Star Sports 1 Telugu चैनल्स पर देख सकते हैं. वहीं, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के लिए JioHotstar ऐप और वेबसाइट पर यह मैच लाइव उपलब्ध होगा, जहां सब्सक्रिप्शन के साथ आप मुकाबला देख सकते हैं.

डीसी बनाम एमआई आईपीएल 2025 के लिए संभावित प्लेइंग इलेवन और इम्पैक्ट प्लेयर्स

दिल्ली कैपिटल्स: फाफ डु प्लेसिस, जेक फ्रेजर-मैकगर्क, केएल राहुल (विकेटकीपर), ट्रिस्टन स्टब्स, अक्षर पटेल (कप्तान), आशुतोष शर्मा, विप्रज निगम, मिशेल स्टार्क, मोहित शर्मा, कुलदीप यादव, मुकेश कुमार

इम्पैक्ट प्लेयर्स: अभिषेक पोरेल, दर्शन नालकंडे, करुण नायर, समीर रिज़वी, डोनोवन फरेरा

मुंबई इंडियंस: विल जैक, रयान रिकेल्टन (विकेटकीपर), सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या (कप्तान), नमन धीर, मिशेल सेंटनर, दीपक चाहर, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रित बुमरा, विग्नेश पुथुर

इम्पैक्ट प्लेयर्स: रोहित शर्मा, कॉर्बिन बॉश, रॉबिन मिंज, अश्विनी कुमार, राज बावा

नोट: दिल्ली कैपिटल्स बनाम मुंबई इंडियंस के मैच का स्कोरकार्ड हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.