Jur Sital 2025 Messages: मैथिली नववर्ष ‘जुड़ शीतल’ के इन हिंदी Quotes, WhatsApp Wishes, Facebook Greetings के जरिए दें प्रियजनों को शुभकामनाएं

मैथिली नववर्ष 2025 (Photo Credits: File Image)

Jur Sital/Maithili New Year 2025 Messages In Hindi: बिहार (Bihar) और नेपाल (Nepal) के मिथिला क्षेत्र में मैथिली न्यू ईयर (Maithili New Year) को जुड़ शीतल (Jur Sital) के नाम से बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है. इस साल यह पर्व 14 अप्रैल 2025 को मनाया जा रहा है. जिस प्रकार मिथिला के लोग छठ में सूर्यदेव और चौरचन में चंद्रमा की पूजा करते हैं, उसी तरह से जुड़ शीतल पर मैथिली समाज के लोग जल की पूजा करके शीतलता की कामना करते हैं. इस पर्व के पहले दिन सतुआन होता है, जबकि दूसरे दिन धुरखेल मनाया जाता है. जुड़ शीतल के दिन मैथिली समुदाय के लोग कुएं और तालाब जैसे जल संग्रह वाली जगहों की सफाई करते हैं. इस पर्व को मनाने के पीछे फसल तंत्र और मौसम को कारक बताया गया है.

जुड़ शीतल का अर्थ है शीतलता की प्राप्ति, इसलिए शीतलता के पर्व जुड़ शीतल को मैथिली नव वर्ष के तौर पर हर्षोल्लास के साथ सेलिब्रेट किया जाता है और इसका काफी महत्व बताया जाता है. इस पर्व की लोग शुभकामना संदेशों के जरिए बधाई भी देते हैं. ऐसे में आप भी इन हिंदी मैसेजेस, कोट्स, वॉट्सऐप विशेज, फेसबुक ग्रीटिंग्स को भेजकर अपने प्रियजनों को मैथिली नववर्ष ‘जुड़ शीतल’ की शुभकामनाएं दे सकते हैं.

1- जब तक तुमको ना देखूं,

मेरे दिल को करार ना आएगा,

तुम बिन तो जिंदगी में हमारी,

नए साल का ख्याल भी नही आएगा.

मैथिली नववर्ष की शुभकामनाएं

मैथिली नववर्ष 2025 (Photo Credits: File Image)

2- गुलों की शाख से खुशबू चुरा के लाया है,

गगन के पांव से घुंघरू चुरा के लाया है,

थिरकते कदमों से आया है आज नया साल

जो की तुम्हारे वास्ते खुशियां चुरा के लाया है.

मैथिली नववर्ष की शुभकामनाएं

मैथिली नववर्ष 2025 (Photo Credits: File Image)

3- फिर न सिमटेगी मोहब्बत जो बिखर जाएगी,

जिंदगी जुल्फें नहीं जो फिर से संवर जाएगी,

नए साल में थाम लो हाथ उसका जो प्यार करे तुमसे,

ये जिंदगी ठहरेगी नहीं जो गुजर जाएगी.

मैथिली नववर्ष की शुभकामनाएं

मैथिली नववर्ष 2025 (Photo Credits: File Image)

4- आपकी आंखों में सजे हैं जो भी सपने,

और दिल में छुपी हैं जो भी अभिलाषाएं,

यह नया वर्ष उन्हें सच कर जाए,

आपके लिए है हमारी यही शुभकामनाएं.

मैथिली नववर्ष की शुभकामनाएं

मैथिली नववर्ष 2025 (Photo Credits: File Image)

5- हर साल आता है,

हर साल जाता है;

इस नए साल में आपको वो सब मिले,

जो आपका दिल चाहता है.

मैथिली नववर्ष की शुभकामनाएं