नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने बुधवार को लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पेश कर दिया, जिसे गुरुवार को राज्यसभा में भी लाया जाएगा. इस विधेयक पर सरकार और विपक्ष आमने-सामने हैं. सरकार इसे पारित कराने के लिए पूरी तरह तैयार है, जबकि विपक्ष इसे असंवैधानिक बताते हुए विरोध कर रहा है.

गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में इस विधेयक पर सफाई देते हुए कहा कि वक्फ बोर्ड में किसी गैर-मुस्लिम सदस्य को शामिल करने का कोई प्रावधान नहीं होगा. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह विधेयक वक्फ संपत्तियों की लूट रोकने के लिए लाया गया है, न कि किसी समुदाय के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप के लिए.

अमित शाह ने स्पष्ट किया कि विपक्षी दलों द्वारा यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि इस विधेयक से वक्फ संपत्तियों में गैर-मुस्लिमों की दखलअंदाजी होगी. उन्होंने कहा कि इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है. उन्होंने संसद में दो टूक कहा कि "वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिम सदस्य नहीं होंगे. हम ऐसा नहीं करना चाहते, क्योंकि यह धार्मिक संपत्ति से जुड़ा मामला है."

#WATCH | #WaqfAmendmentBill | Union Home Minister Amit Shah says, "Where will non-Muslim members be included? In Council and Waqf Board. What would they do? They won't run any religious activity. They would only look after the administration of property donated by someone under… pic.twitter.com/CAkA5dSa1r

