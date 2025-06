In Transit Trailer Out: 'इन ट्रांजिट' का ट्रेलर हुआ रिलीज, ट्रांसजेंडर समुदाय की हिम्मत और पहचान की कहानियों से भरी है ये सीरीज़

Prime Video (Photo Credits: Youtube)

In Transit Trailer Out: प्राइम वीडियो ने अपनी नई ओरिजिनल डॉक्यूसिरीज़ In Transit का ट्रेलर जारी कर दिया है. यह चार एपिसोड्स की सीरीज़ 13 जून को exclusively प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम की जाएगी. इस खास डॉक्यूसिरीज़ को ज़ोया अख्तर और रीमा कागती ने अपने प्रोडक्शन हाउस Tiger Baby के बैनर तले प्रोड्यूस किया है, जबकि निर्देशन की जिम्मेदारी संभाली है आयशा सूद ने. In Transit ट्रांसजेंडर समुदाय की उन नौ अनसुनी और अनकही कहानियों को सामने लाती है, जो समाज की पारंपरिक सोच को चुनौती देती हैं. यह डॉक्यूसिरीज़ केवल जेंडर पहचान की बात नहीं करती, बल्कि आत्मस्वीकृति, हिम्मत, संघर्ष और बदलाव की सच्ची तस्वीर पेश करती है.

ट्रेलर में भारत के अलग-अलग कोनों से नौ लोगों की ज़िंदगी को दिखाया गया है — त्रिपुरा की एक टीचर, बेंगलुरु के एक क्लासिकल म्यूज़िशियन और मुंबई के एक कॉर्पोरेट प्रोफेशनल जैसे किरदार इस डॉक्यूसिरीज़ को और भी सशक्त बनाते हैं. ट्रेलर के विज़ुअल्स और इमोशनल टोन यह साफ़ कर देते हैं कि ये केवल डॉक्युमेंटेशन नहीं, बल्कि एक सशक्त स्टेटमेंट है — कि पहचान कोई विकल्प नहीं, हक है.

ये नौ लोग ना सिर्फ अपनी पहचान को खुलकर स्वीकार करते हैं, बल्कि समाज की सीमाओं को तोड़कर खुद की एक अलग जगह बना रहे हैं. इस सफर में उन्हें न केवल व्यक्तिगत संघर्षों का सामना करना पड़ता है. 13 जून से In Transit प्राइम वीडियो पर उपलब्ध होगी. जो दर्शक कंटेंट में सच्चाई, गहराई और सामाजिक सरोकार तलाशते हैं, उनके लिए यह डॉक्यूसिरीज़ मिस नहीं करनी चाहिए.