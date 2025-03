CM Yogi Celebrates Holi: उत्तर प्रदेश में होली की धूम, सीएम योगी ने गोरखपुर में लोगों के साथ खेली होली (Watch Video)

CM Yogi Celebrates Holi: उत्तर प्रदेश में होली की धूम मची हुई है, लोग अपने घरों और सड़कों पर उतरकर एक-दूसरे के साथ रंगों की होली खेल रहे हैं.रंगों के इस त्योहार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मनाया. सीएम योगी लखनऊ से गोरखपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने गोरखनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं के साथ बड़े धूमधाम से इस त्योहार को मनाया. इस दौरान, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भक्तों के साथ फाग गीत गाए और रंगों के त्योहार का आनंद लिया. सीएम योगी ने मंदिर में होली का त्योहार मनाने के बाद बाहर लोगों के साथ भी रंगों का त्योहार मनाया.

योगी आदित्यनाथ सीएम बनने के बाद हर साल होली के मौके पर गोरखनाथ मंदिर आते हैं, जहां वे लोगों के साथ होली का त्योहार मनाते हैं.हालांकि, सीएम योगी केवल होली ही नहीं, बल्कि बीच-बीच में गोरखपुर आते रहते हैं। यहां वे लोगों से मिलते हैं और उनकी फरियाद भी सुनते हैं. यह भी पढ़े: Happy Holi 2025: देशभर में होली की धूम, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम मोदी सहित अन्य नेताओं ने देशवासियों को दी त्योहार की बधाई; दिया यह संदेश

सीएम योगी ने लोगों के साथ खेली होली

#WATCH | Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath joins others at Gorakhnath Temple in Gorakhpur, as they sing phag songs and celebrate the festival of #Holi pic.twitter.com/jrM8pXVfka

— ANI (@ANI) March 14, 2025