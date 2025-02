Bulandshahr News: बुलंदशहर में दलित युवक की शादी में DJ बजाने पर बवाल, दूल्हे को घोड़ी से खींचने के बाद बारातियों पर लाठी-डंडों से हमला (Watch Video)

Bulandshahr News: उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के धामरावली गांव में एक दलित युवक की शादी के दौरान तेज आवाज में DJ बजाने को लेकर बवाल मच गया. गांव के ठाकुर समाज के लोगों को यह नागवार गुज़रा, और वे नहीं चाहते थे कि दलित की शादी में DJ बजे. इसी विवाद के बाद दूल्हे को घोड़ी से नीचे खींच लिया गया और बारातियों पर लाठी-डंडों से हमला किया गया. मामले में शिकायत के बाद पुलिस ने पांच लोगों को गिरफ्तार किया है

बवाल बढ़ने पर पीड़ितों ने इसको सूचना कोतवाली देहात को दी. सूचना के तुरंत बाद पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और स्थिति को काबू किया. घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया. पीड़ितों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर करने के बाद पांच लोगों को गिरफ्तार किया है. अन्य की तलाश जारी है. इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें मारपीट साफ दिखाई दे रही है. यह भी पढ़े: UP Fight Video: बाराबंकी में DJ पर डांस को लेकर बवाल, बारात में जमकर चले लात-घूंसे, मारपीट का वीडियो वायरल

Dalit groom pulled off horse in UP for playing loud music, guests attacked with rods

