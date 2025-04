Sonali Viral Makeup Video: सौंदर्य और मेकअप की लगातार विकसित होती दुनिया में, इंफ्लुएंसर्स अपनी रचनात्मकता और विशेषज्ञता से दर्शकों को लुभाते हुए, नए ट्रेंड सेट करना जारी रखते हैं. ऐसी ही सोनाली (Sonali) नाम की एक इंफ्लुएंसर हैं, जो कोल्हापुर की मेकअप और मेहंदी आर्टिस्ट (Makeup And Mehndi Artist) हैं. मेकअप और मेहंदी आर्टिस्ट सोनाली ने हाल ही में एक मेकअप ट्यूटोरियल वीडियो (Makeup Tutorial Video) के साथ इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है, जो अंबानी की शादी (Ambani's Wedding) से रिहाना (Rihanna) के प्रतिष्ठित लुक के उनके शानदार रीक्रिएटेशन की बदौलत वायरल हो गया है. वीडियो में सोनाली को रिहाना के सिग्नेचर मेकअप की सावधानीपूर्वक नकल करते हुए दिखाया गया है, जिसमें न केवल गायिका के बोल्ड सौंदर्य का सार बल्कि सोनाली के सौंदर्य के प्रति दृष्टिकोण को परिभाषित करने वाली कलात्मकता भी शामिल है. यह वायरल वीडियो जल्द ही सनसनी बन गया, जिसने सौंदर्य के प्रति उत्साही और मेकअप प्रेमियों को आकर्षित किया, सभी इस तरह के परिवर्तन के पीछे के रहस्यों को जानने के लिए उत्सुक थे. यह भी पढ़ें: 'Mahakumbh Ki Monalisa' Gets Makeover: महाकुंभ में माला बेचने वाली वायरल सेंसेशन मोनालिसा ने करवाया मेकओवर, मेकअप करवाते वीडियो किया पोस्ट

सोनाली ने रिहाना के आइकॉनिक लुक को शानदार तरीके से किया रिक्रिएट

Perfect example of never judge an Indian woman by her looks 🔥❤️

Who looks better?

Sonali or Rihanna.

VC: SonaliMehndi pic.twitter.com/uYtwbqx37v

— Neha Gurung (@nehaGurung1692) April 2, 2025