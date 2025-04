Viral Video: तीखी बहस के बाद फोर्ट लॉडरडेल-हॉलीवुड इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर महिला यात्री ने उतारे कपड़े, देखें वायरल वीडियो

अमेरिका के फोर्ट लॉडरडेल-हॉलीवुड इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक महिला ने तब हंगामा मचा दिया जब उसने तीखी बहस के दौरान अपने कपड़े उतार दिए. घटना का एक वीडियो तब से वायरल हो रहा है, जिसमें महिला चिल्लाती हुई दिखाई दे रही है जबकि अन्य यात्री पास में बैठे हैं. ऑनलाइन प्रसारित होने वाले अतिरिक्त फुटेज में वह टॉपलेस दिखाई दे रही है, उसने केवल सफेद अंडरवियर और जूते पहने हुए हैं. कुछ ही देर बाद, पुलिस आई और उसे एक काली टी-शर्ट दी, जिसे उसने पहन लिया. वीडियो को एक्स पर कैप्शन के साथ साझा किया गया था: "स्पिरिट एयरलाइंस की यात्री का गुस्सा फूट पड़ा, उसने एयरपोर्ट पर बहस के दौरान अपने कपड़े उतार दिए." जब महिला बहस के दौरान चिल्ला रही थी, तो गेट एरिया में मौजूद कुछ यात्री अपनी नज़रें फेरते हुए दिखाई दिए, जो तीखी बहस के बारे में ज्यादा नहीं समझ पाए. यह भी पढ़ें: VIDEO: शर्मनाक हरकत! फ्लाइट में महिला ने उतार दिए पूरे कपड़े, अफरा-तफरी के बीच विमान की हुई इमरजेंसी लैंडिंग

Spirit Airlines passenger has a meltdown, takes her clothes off during an argument at the airport.

The woman was seen with minimal clothes on, yelling at someone before a police officer arrived and told her to put her shirt back on.

The incident reportedly took place at the… pic.twitter.com/5Eu4A450Tm

