US-China Trade War: ट्रंप के टैरिफ पर चीन ने दिखाए सख्त तेवर! अब अमेरिकी सामान पर लगेगा 34% एक्स्ट्रा टैक्स, 10 अप्रैल से टैरिफ लागू

China Imposes 34% Extra Tariff on US Imports: वैश्विक व्यापार जगत में तनाव एक बार फिर चरम पर पहुंच गया है. शुक्रवार, 4 अप्रैल 2025 को चीन ने अमेरिका से आने वाले सभी आयातित वस्तुओं पर 34% अतिरिक्त शुल्क लगाने की घोषणा की है. यह नया शुल्क 10 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगा. यह कदम अमेरिका द्वारा हाल ही में चीनी वस्तुओं पर लगाए गए 'प्रतिशोधात्मक शुल्क' के जवाब में उठाया गया है.

चीन की राज्य परिषद के शुल्क आयोग (State Council Tariff Commission) ने अमेरिका के इस कदम को अंतरराष्ट्रीय व्यापार नियमों का उल्लंघन और एकतरफा आर्थिक दबाव बताया है. आयोग ने कहा, "चीन के टैरिफ कानून, सीमा शुल्क कानून, विदेशी व्यापार कानून और अंतरराष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों के अनुसार तथा राज्य परिषद की मंजूरी के बाद यह निर्णय लिया गया है."

नई व्यवस्था के तहत, अमेरिका से आने वाले सभी सामानों पर पहले से लागू शुल्क के अतिरिक्त अब 34% अतिरिक्त शुल्क भी लगेगा. हालांकि, जो वस्तुएं छूट, कर-कटौती या अन्य रियायती नीतियों के तहत आती हैं, वे वैसी ही बनी रहेंगी.

राज्य परिषद शुल्क आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि कोई सामान 10 अप्रैल 2025 की सुबह 12:01 बजे से पहले मूल स्थान से भेज दिया गया है और वह 13 मई 2025 की रात 12 बजे तक चीन पहुंच जाता है, तो उस पर यह नया अतिरिक्त शुल्क नहीं लगाया जाएगा.

BREAKING: China announces extra 34% tariff on all goods from the United States

— The Spectator Index (@spectatorindex) April 4, 2025