Delhi: दिवाली का फ्री सिलेंडर मांगने के लिए महिलाएं CM रेखा गुप्ता के आवास के बाहर पहुंची, वीडियो आया सामने; VIDEO

दिल्ली:'आ गया है दिवाली (Diwali) का त्यौहार, मुफ्त सिलेंडर दो भाजपा सरकार. हाथों में बैनर लेकर महिलाएं दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता (Rekha Gupta)के घर पहुंची और बाहर विरोध प्रदर्शन किया. महिलाओं ने इस दौरान मांग कि, की उन्हें सिलेंडर फ्री दिया जाएं.महिलाओं का कहना था की ,'त्यौहार के समय हर घर को मुफ्त एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराने का बीजेपी का वादा पूरा किया जाए.

महिलाओं ने हाथों में प्लेकार्ड पकड़े थे, जिन पर लिखा था,'आ गया दिवाली का त्यौहार, मुफ्त सिलेंडर दो रेखा सरकार, झूठा जुमला, झूठा प्रचार, मुफ्त सिलेंडर कहां है सरकार? इस प्रदर्शन का वीडियो (Video) सोशल मीडिया X पर @priyarajputlive नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Ban on Fire Crackers on Diwali: ग्रीन पटाखों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को CM रेखा गुप्ता ने स्वागत योग्य बताया

महिलाएं सीएम आवास के बाहर पहुंची

महिलाओं ने मांगा फ्री सिलेंडर

महिला ने इस दौरान कहा की ,'होली बीत गई, लेकिन आपने हमारे घर में मिठाईयां नहीं बनने दी. अब दिवाली आ गई है, आज धनतेरस है, और इस शुभ अवसर पर हम आशा करते हैं कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सभी बहनों को मुफ्त सिलेंडर (Free Cylinder)दें, ताकि हम अपने घरों में मिठाई बना सकें और त्योहार अपने परिवार के साथ मना सकें.इस मुद्दे को लेकर यह पहला प्रदर्शन नहीं है. मार्च 2025 में भी इसी तरह का प्रदर्शन हुआ था, जब आम आदमी पार्टी (AAP) ने होली के अवसर पर मुफ्त एलपीजी सिलेंडरों की मांग उठाई थी. उस समय, पार्टी ने राजधानी के लगभग 40 स्थानों पर प्रदर्शन किया था.

आप के नेता सौरभ भारद्वाज ने भी साधा निशाना

बता दें की इस प्रदर्शन को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज (Saurabh Bhardwaj)ने भी जानकारी दी और सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा की ,' दिल्ली, शालीमार बाग़ की महिलाएं सीएम रेखा गुप्ता के घर पहुंची है. 'मोदी की गारंटी थी की होली और दिवाली पर हर घर को फ्री सिलेंडर.