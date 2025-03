VIDEO | Delhi CM Rekha Gupta ( @gupta_rekha ) offers prayers at Hanuman Temple, Connaught Place, ahead of presenting Budget 2025. (Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7 ) pic.twitter.com/aWXlabb2qp — Press Trust of India (@PTI_News) March 25, 2025

Delhi Budget 2025: दिल्ली में सत्ता संभालने के बाद भारतीय जनता पार्टी (BJP) सरकार आज 25 मार्च को विधानसभा में अपना पहला बजट पेश करने जा रही है. 26 साल के लंबे इंतजार के बाद भाजपा को यह मौका मिला है. वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी भी संभाल रहीं सीएम रेखा गुप्ता ने इस बजट को 'जनता का बजट' बताया है. उन्होंने 24 मार्च को बजट से पहले 'खीर' बनाने की रस्म निभाई. भाजपा सरकार ने अपने पहले बजट में यमुना की सफाई, बुनियादी ढांचे के विकास और जरूरी सेवाओं को मजबूत करने पर ध्यान देने का वादा किया है.

इसके अलावा बजट में रोजगार सृजन पर भी खास ध्यान दिया जाएगा.

