Maharashtra: महाराष्ट्र का मशहूर हिल स्टेशन माथेरान आज से अनिश्चितकाल के लिए बंद, पर्यटकों से ठगी पर स्थानीय लोग नाराज; सरकार से कार्रवाई की मांग

Maharashtra: महाराष्ट्र के मशहूर हिल स्टेशन माथेरान में अब पर्यटकों का आना-जाना बंद हो जाएगा. स्थानीय लोगों ने 18 मार्च 2025 से मथेरान को अनिश्चितकाल के लिए बंद करने का ऐलान कर दिया है. यह फैसला लगातार बढ़ रही धोखाधड़ी और पर्यटकों से ठगी के मामलों को देखते हुए लिया गया है. स्थानीय निवासियों का कहना है कि दास्तुरी एंट्री प्वाइंट पर कुछ घोड़ा संचालक पर्यटकों को गुमराह कर उनसे अधिक पैसे वसूलते हैं. इन धोखाधड़ी के मामलों को लेकर कई बार प्रशासन से शिकायत की गई, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई.

इसी के विरोध में ‘माथेरान बचाओ संघर्ष समिति’ ने हिल स्टेशन को पूरी तरह बंद करने का निर्णय लिया है.

𝐌𝐮𝐦𝐛𝐚𝐢’𝐬 𝐧𝐞𝐚𝐫𝐞𝐬𝐭 𝐡𝐢𝐥𝐥 𝐬𝐭𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐌𝐚𝐭𝐡𝐞𝐫𝐚𝐧 𝐠𝐨𝐞𝐬 𝐨𝐧 𝐢𝐧𝐝𝐞𝐟𝐢𝐧𝐢𝐭𝐞 𝐛𝐚𝐧𝐝𝐡 | Local residents & business owners say tourist traffic has gone down due to fleecing by horse owners. Here’s a report. pic.twitter.com/9MsWYHkuIA

