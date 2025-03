Mumbai Amravati Express Accident: महाराष्ट्र के जलगांव में होली के मौके पर ट्रेन हादसा, ट्रक और मुंबई-अमरावती एक्सप्रेस के बीच भीषण टक्कर (Watch Video)

Mumbai Amravati Express Accident: महाराष्ट्र के जलगांव में होली के मौके पर एक बड़ा हादसा हुआ. मुंबई-अमरावती एक्सप्रेस एक ट्रक से टकरा गई. यह ट्रक अनाज से लदा हुआ था. जानकारी के अनुसार, हादसा तब हुआ जब मुंबई-अमरावती एक्सप्रेस जलगांव के बोदवड से गुजर रही थी. इस दौरान पुराने रेलवे गेट से अनाज से लड़ा हुआ एक ट्रक गुजर रहा था, और ट्रक सीधे एक्सप्रेस के इंजन से टकरा गया, जिससे ट्रक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया.

हादसे के बाद का वीडियो सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि टक्कर के बाद ट्रक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और गेहूं की बोरियां ट्रैक पर बिखरी हुई हैं. फिलहाल ट्रैक को खाली कराया जा रहा है, ताकि ट्रेनों का आवागमन फिर से शुरू किया जा सके. यह भी पढ़े: Chandauli Train Accident: यूपी के चंदौली में बड़ा रेल हादसा टला! नंदन कानन एक्सप्रेस दो हिस्सों में बंटी, घंटों बाद जोड़ा गया ट्रेन का कपलिंग

#WATCH | Maharashtra: A truck collided with Mumbai-Amravati Express at Bodwad Railway station between Bhusawal and Badnera sections of the Bhusawal division. The incident occurred when the truck crossed a closed railway crossing. There is no injury to the truck driver or any… pic.twitter.com/WLE1YCN6I4

— ANI (@ANI) March 14, 2025