VIDEO: CM मोहन यादव ने गाए होली गीत, मंत्रियों ने किया डांस, भोपाल विधानसभा में धूमधाम से मना फाग महोत्सव

भोपाल: मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि हमारी संस्कृति हमें त्योहारों के जरिए आनंदोत्सव मनाने का अवसर प्रदान करती है. फाग उत्सव जीवन के आनंद का राग है. इसी भावना के साथ गुरुवार को विधानसभा सचिवालय एवं संस्कृति विभाग के संयुक्त तत्वावधान में विधानसभा के मानसरोवर सभागार में भव्य फाग महोत्सव का आयोजन किया गया. इस दौरान मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने स्वयं होली गीत गाए और फूलों की होली खेलकर सभी को शुभकामनाएं दीं.

इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, नेता प्रतिपक्ष श्री उमंग सिंघार, उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र कुमार शुक्ल, नगरीय विकास एवं आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री प्रहलाद पटेल, परिवहन एवं स्कूल शिक्षा मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्रीमती संपतिया उइके, किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री एदल सिंह कंषाना सहित अन्य मंत्रीगण, विधायकगण, पत्रकारगण, विधानसभा के प्रमुख सचिव श्री ए.पी. सिंह एवं अन्य अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे.

#WATCH | Bhopal | Madhya Pradesh CM Mohan Yadav sings while state minister Kailash Vijayvargiya and other leaders dance during the Faag Mahotsav organized in Vidhan Sabha Mansarovar Auditorium yesterday. pic.twitter.com/3FjNPC37LX

— ANI (@ANI) March 21, 2025