MP: कॉलेज स्टूडेंट पर चार कुत्तों ने किया जानलेवा हमला, इंदौर के श्रीनगर एक्सटेंशन की घटना; सामने आया खौफनाक VIDEO

Indore Street Dog Attack: इंदौर (Indore) के श्रीनगर एक्सटेंशन (Srinagar Extension) में आज सुबह एक कॉलेज स्टूडेंट पर चार सड़क के कुत्तों ने हमला कर दिया. यह खौफनाक घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. वीडियो में साफ दिख रहा है कि छात्रा कुत्तों से बचने की कोशिश करती है, लेकिन कुत्ते उसे घेर लेते हैं और उस पर हमला कर देते हैं. इस दौरान छात्रा डर के मारे लगातार अपने पैर हिलाती रहती है, जिससे कुत्ते भाग जाते हैं. छात्रा घबराकर रोने लगती है और अपने घाव को देखने लगती है.

इसी बीच कुत्ते फिर से उसके पास आने लगते हैं. हालांकि, मौके पर स्कूटी से उसकी दोस्त आ जाती है, जो एक पत्थर उठाकर कुत्तों को वहां से भगाती है.

This is scary from Srinagar Extension. Why suddenly these dogs decided to attack like this !! @ndtv pic.twitter.com/QbLItgAbtT

— Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) July 15, 2025