List of Jawans Martyred in Pulwama Attack: पुलवामा हमले में शहीद हुए CRPF के 40 शहीदों जवानों की सूची, जिन्हें श्रद्धांजलि दे रहा पूरा देश

पुलवामा, 14 फरवरी: आज, 14 फरवरी 2025, पुलवामा आतंकी हमले की छठी बरसी पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की.

जम्मू-कश्मीर के पुलवामा जिले में गुरुवार को हुए जघन्य आतंकी हमले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के 40 जवान शहीद हो गए. यह हमला आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद (JeM) के सरगना मसूद अजहर द्वारा अंजाम दिया गया. आत्मघाती हमलावर ने विस्फोटकों से भरी एसयूवी को सीआरपीएफ काफिले के वाहन से टकरा दिया, जिससे यह दुखद घटना घटी.

इस क्रूर आतंकी हमले की पूरे देश ने निंदा की और हर नागरिक ने पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि दी. कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, देश ने अपने 40 वीर सपूतों को खो दिया.

We salute our valiant fighters, whose ultimate sacrifice will always be remembered. The nation stands forever indebted to them and their families. #CRPF #PulwamaMartyrs #NationFirst @gpsinghips @HMOIndia @PIBHomeAffairs … pic.twitter.com/FXDujWdJr7

CRPF ने अपने ट्विटर हैंडल से शहीदों को श्रद्धांजलि दी और कहा, "हम न भूलेंगे, न माफ करेंगे. पुलवामा हमले के शहीदों को सलाम."

प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर लिखा, "2019 में पुलवामा में हमने जिन वीर जवानों को खोया उन्हें श्रद्धांजलि. आने वाली पीढ़ियां उनके बलिदान और राष्ट्र के प्रति उनकी अटूट समर्पण भावना को कभी नहीं भूलेंगी."

Homage to the courageous heroes we lost in Pulwama in 2019. The coming generations will never forget their sacrifice and their unwavering dedication to the nation.

गृह मंत्री अमित शाह ने अपने संदेश में कहा, "साल 2019 में आज के ही दिन पुलवामा में हुए कायराना आतंकी हमले में वीरगति को प्राप्त हुए जवानों को कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ. आतंकवाद समूची मानव जाति का सबसे बड़ा दुश्मन है और इसके खिलाफ पूरी दुनिया संगठित हो चुकी है. चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो या एयर स्ट्राइक, मोदी सरकार आतंकवादियों के खिलाफ कठोर अभियान चला रही है और देश की सुरक्षा के लिए किसी भी स्तर तक जाने को तैयार है."

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी शहीदों को नमन करते हुए कहा, "2019 में आज ही के दिन भारत ने पुलवामा में हुए भीषण आतंकवादी हमले में अपने बहादुर सीआरपीएफ जवानों को खो दिया था. देश के लिए उनके बलिदान को कभी नहीं भुलाया जा सकेगा. मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवारों को अटूट समर्थन प्रदान करता हूं. भारत उनकी वीरता का सम्मान करने के लिए एकजुट है और हम आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई में दृढ़ हैं."

On this day in 2019, India lost our brave CRPF personnel in a gruesome terrorist attack in Pulwama. Their sacrifice for the nation will never be forgotten. I pay homage to them and offer unwavering support to their families.

India stands united in honouring their valor and we…

