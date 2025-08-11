Meerut Shocker: मालिक की दबंगई! सैलरी मांगने पर मुर्गा चोरी के आरोप में दो कर्मचारियों को बेल्ट से पीटा, मेरठ का वीडियो आया सामने; VIDEO

Credit-(X,@nedricknews)

मेरठ, उत्तर प्रदेश: मेरठ के लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र से एक हैरान करनेवाला वीडियो सामने आया है. जहांपर कर्मचारियों ने जब वेतन मांगा तो मालिक ने मुर्गा चोरी का आरोप लगाकर दोनों कर्मचारियों की बेरहमी से पिटाई की.इन कर्मचारियों को बंद कमरे में बेल्ट से पीटा गया. जानकारी के मुताबिक आरोपी शान कुरैशी मुर्गों का कारोबार करता है. पीड़ित साजिद और समीर पिछले तीन महीने से अपनी बकाया तनख्वाह की मांग कर रहे थे. इसी दौरान, आरोपी ने दोनों पर मुर्गा चोरी का आरोप लगाया और उन्हें एक कमरे में बंद कर पिटाई की.सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि आरोपी बेल्ट से दोनों कर्मचारियों को मार रहा है.कमरे में मौजूद एक युवक ने पूरी घटना अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली और इसे इंटरनेट पर डाल दिया. कुछ ही घंटों में वीडियो व्यापक रूप से फैल गया और लोगों ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग शुरू कर दी.

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया X पर @nedricknews नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Moradabad Shocker: मजदूरी मांगना पड़ा महंगा! युवक को झूले से बांधकर डंडे से जमकर पीटा, मुरादाबाद का वीडियो आया सामने; VIDEO

कर्मचारियों की बेरहमी से पिटाई

पुलिस की कार्रवाई

वीडियो सामने आते ही पुलिस हरकत में आ गई.एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि मामले की जांच चल रही है और दोषी के खिलाफ कठोर कानूनी कदम उठाए जाएंगे. पुलिस का कहना है कि इस घटना में बंधक बनाना, शारीरिक हमला और धमकाने जैसी गंभीर धाराएं लागू हो सकती हैं.