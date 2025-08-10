Moradabad Shocker: मजदूरी मांगना पड़ा महंगा! युवक को झूले से बांधकर डंडे से जमकर पीटा, मुरादाबाद का वीडियो आया सामने; VIDEO

मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश: मुरादाबाद के मूंढापांडे थाना क्षेत्र से एक भयावह वीडियो सामने आया है. जहांपर एक गरीब मजदुर को मजदूरी मांगना भारी पड़ गया और इस युवक को झूले से बांधकर डंडे से पीटा गया. बताया जा रहा है की रेस्टोरेंट के मालिक और उसके साथी ने युवक को पार्क के झूले से बांधकर जमकर पीटा. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद लोगों ने भी नाराजगी जताई और इसको गुंडाराज बताया. इस घटना के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. सोशल मीडिया पर ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है. वीडियो में देख सकते है की युवक को झूले से रस्सी के सहारे बांधा गया और डंडे से उसकी पिटाई कर रहे है.
मजूदरी मांगने पर जमकर पीटा
Moradabad | मजदूर को मजदूरी का पैसा मांगना पड़ा भारी, झूले से बांधकर पीटने का Video Viral | Shorts | JMD NEWS
कैसे शुरू हुआ विवाद
जानकारी के मुताबिक़ पीड़ित मूंढापांडे का रहने वाला है, वह सुबह अपना मेहनताना लेने दलपतपुर स्थित एक रेस्टोरेंट गया था. वहां मौजूद मालिक यशपाल और उसके साथी धीरज ने किसी बहाने से उसे रोका और फिर झूले से बांध दिया.इसके बाद लाठी-डंडों से उसकी बेरहमी से पिटाई की गई, गालियां दी गईं और जान से मारने की धमकी भी दी गई.
वीडियो बनाकर किया वायरल
मारपीट करने वालों ने घटना का वीडियो भी रिकॉर्ड किया और उसे खुद ही सोशल मीडिया पर डाल दिया.वीडियो में पीड़ित दर्द से चिल्लाते और छोड़ देने की गुहार लगाते दिखाई दे रहा है, लेकिन हमलावर बिना रुके उसकी पिटाई करते रहे.
पुलिस ने की कार्रवाई
थाना प्रभारी राजीव सिंह के मुताबिक पीड़ित की शिकायत पर यशपाल और धीरज को गिरफ्तार कर लिया गया है. उनके खिलाफ मारपीट, धमकी और अन्य गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है. फिलहाल, पुलिस आगे की जांच में जुटी है और पीड़ित को चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध कराई गई है.