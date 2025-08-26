Rajasthan Heavy Rain: ब्रिज टूटने की वजह से गर्भवती महिला को बड़ी सी कढ़ाई में बिठाकर पार करवाई नदी, राजस्थान के करौली जिले का VIDEO आया सामने

Credit-(X,@VistaarNews)

करौली, राजस्थान: राजस्थान (Rajasthan) में बारिश (Rain) ने तबाही मचा दी है.कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए है. करौली (Karauli) जिले से एक ऐसा वीडियो सामने आया है. जिसको देखने के बाद आपको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होगा.यहांपर एक गांव में बारिश के कारण ब्रिज टूट गया था, जिसके कारण गर्भवती महिला (Pregnant Woman) को लोगों ने एक बड़ी से कढ़ाई में बिठाकर नदी पार करवाई. सोशल मीडिया पर ये जमकर वायरल हो रहा है. गर्भवती महिला सही सलामत हॉस्पिटल (Hospital) पहुंच चुकी है. लेकिन इस वीडियो ने सरकार के विकास के दावों की पोल खोलकर रख दी है.

इस वीडियो को सोशल मीडिया X पर @VistaarNews नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.

कढ़ाई में बिठाकर गर्भवती महिला को पार करवाई नदी

गांव का ब्रिज टूटने से बढ़ी परेशानी

ये घटना अडूदा भागीरथपुरा (Aduda Bhagirathapura) गांव की बताई जा रही है. यहां की लगातार बारिश के कारण कालीसिल नदी (Kalisil River) उफान पर है और जिसके कारण ब्रिज टूट चूका था. गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा शुरू होने के कारण लोगों के पास ओई दूसरा रास्ता नहीं था. जिसके कारण महिला को एक बड़ी सी कढ़ाई में बिठाकर नदी पार करवाई गई. इस दौरान कुछ युवक कढ़ाई को पकड़े हुए है.

महिला सही सलामत पहुंची हॉस्पिटल

गांव के लोगों ने और परिजनों ने अपनी जान को जोखिम में डालकर गर्भवती महिला को नदी पार करवाई. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर जमकर वायरल हो रहा है और लोग युवकों की जमकर तारीफ़ कर रहे है. बताया जा रहा है कि महिला सही सलामत हॉस्पिटल पहुंच चुकी है.