Sawai Madhopur Heavy Rain: राजस्थान में बारिश का कहर! सवाई माधोपुर में कई गांव पानी की चपेट में आए, गांव में बना 50 फीट का गड्डा, बिगड़े हालात; VIDEO

सवाई माधोपुर, राजस्थान: राजस्थान (Rajasthan) में बारिश के कारण जन जीवन काफी प्रभावित हुआ है. सवाई माधोपुर (Sawai Madhopur) में बाढ़ (Flood) जैसे हालत हो गए है. एक खेत में 50 फीट का गड्डा हो गया है. जिसमें बारिश का पानी झरने जैसे बह रहा है. सवाई माधोपुर (Sawai Madhopur) में कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए है. सड़कों पर पानी भरने की वजह से यातायात (Transportation) भी बंद हो गया है. आसपास की सभी नदियां और नाले ओवरफ्लो (Overflow) होकर बह रहे है. तेज बारिश के चलते मोरेल नदी (Morel River) भी उफान पर आ गई है. भाड़ौती-मथुरा मेगा हाइवे पर बहतेड मोरेल नदी के पास एक बड़ा सड़क का हिस्सा भी बारिश में बह गया है. सवाई माधोपुर में बारिश के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे है. जिसमें हालत बेकाबू हो चुके है. बारिश का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
जिसमें देख सकते है की बारिश के कारण खेत में एक बड़ा सा गड्डा हो गया है. इस वीडियो को सोशल मीडिया X पर @suman_pakad नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.
सवाई माधोपुर में बाढ़ से हालात बेकाबू
अतिवृष्टि का विनाशकारी रूप सामने आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे जमीन से ज्वालामुखी फट गया हो।भारी बारिश के बाद के हालात इस वीडियो में ग्रामीणों की जवानी से सुन व देख सकते हैं। वीडियो सवाई माधोपुर के गांवों में हालात बद से बद्तर हो गये है।#rajasthan #kota #SawaiMadhopur #rain… pic.twitter.com/9UqzXzU2od
— suman(नरेश मीना का परिवार) (@suman_pakad) August 24, 2025
सवाई माधोपुर जिले में बाढ़ से जन जीवन प्रभावित
लगातार हो रही बारिश के कारण सूरवाल (Surwal)का डैम ओवरफ्लो Dam Overflow)हो गया और आसपास की जमीन धंसने लगी. जिसके कारण एक बड़ी से खाई जैसी बन गई. बारिश के कारण जड़ावता (Jadawata) गांव में सबसे ज्यादा नुकसान देखने को मिला.
फसल बर्बाद, लोगों के घरों में घुसा पानी
इस दौरान किसानों (Farmers) की फसल (Crop )भी पानी में बर्बाद हो गई और कई गांवों में पानी इस कदर भर गया है कि उनका संपर्क दुसरे गांवों से टूट गया है. इसके साथ ही कई लोगों को रेस्क्यू करने की जानकारी भी सामने आई है. बारिश की भयावहता को देखते हुए एनडीआरएफ(NDRF), एसडीआरएफ (SDRF) की टीम भी मौके पर मदद कर रही है.