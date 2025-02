Rishi Sunak Visits Mumbai: ब्रिटेन के पूर्व पीएम ऋषि सुनक पहुंचे मुंबई, टेनिस बॉल क्रिकेट का लिया लुत्फ; PHOTO शेयर कर बताया अपना अनुभव

Britain's Ex PM Rishi Sunak Visits Mumbai: ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक रविवार को मुंबई के प्रसिद्ध पारसी जिमख़ाना क्लब में पहुंचे और यहां क्रिकेट का मज़ा लिया. सुनक ने ट्विटर पर लिखा, “मुंबई का कोई भी दौरा बिना टेनिस बॉल क्रिकेट खेले अधूरा होता है.” पारसी जिमख़ाना क्लब की 138वीं वर्षगांठ के मौके पर सुनक ने क्रिकेट खेलते हुए कहा कि वह खुश हैं कि ज्यादा बार आउट नहीं हुए. उन्होंने आगे कहा, “यहां पारसी जिमख़ाना क्लब के साथ बिताया गया समय बहुत अच्छा था. इस क्लब का इतिहास बेहद दिलचस्प और समृद्ध है और यहां और भी रोमांचक घटनाएं आने वाली हैं.”

ऋषि सुनक ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि उन्हें इस तरह के और दौरे का इंतजार है.

No trip to Mumbai would be complete without a game of tennis ball cricket. pic.twitter.com/UNe6d96AFE

— Rishi Sunak (@RishiSunak) February 2, 2025