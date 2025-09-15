Maharashtra Heavy Rain: महाराष्ट्र में जोरदार बारिश, बीड और अहिल्यानगर में बाढ़ जैसे हालात, हेलिकॉप्टर से किया गया लोगों को रेस्क्यू; VIDEO

Credit-(X,@shreshthamaha)

Maharashtra Heavy Rain: अहिल्यानगर जिले (Ahilyanagar District) में और बीड जिले (Beed District) में बारिश ने तबाही मचा दी है. रविवार को जिले के कई इलाकों में बादल फटने जैसी बारिश हुई. जिसके कारण बाढ़ का पानी कई गांवों में घुस गया. इस दौरान आष्टी में लोगों को निकालने के लिए सेना का हेलिकॉप्टर (Helicopter) बुलवाया गया. हेलिकॉप्टर से बाढ़ में फंसे लोगों को रेस्क्यू (Rescue) किया गया.अहिल्यानगर का पाथर्डी और बीड का आष्टी तालुका इस आपदा से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ. आष्टी तालुका के कडा गांव में स्थिति गंभीर होने पर सेना को बुलाना पड़ा. हेलिकॉप्टर की मदद से बचाव कार्य शुरू किया गया है.

आपदा प्रबंधन दल (Disaster Management Team) और जेसीबी की सहायता से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है. फिलहाल जनहानि नहीं हुई है, लेकिन किसानों की फसल और पशुओं का भारी नुकसान हुआ है. इस वीडियो को सोशल मीडिया X पर @shreshthamaha नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Maharashtra Weather Alert: महाराष्ट्र में तेज बारिश के साथ चलेगी हवाएं, 24 घंटे में जमकर बरसेंगे बादल, 19 जिलों को IMD ने दिया अलर्ट

बाढ़ में फंसे लोगों का हेलिकॉप्टर से किया गया रेस्क्यू

करंजी और जवखेडे में कई लोग फंसे

पाथर्डी तालुका (Pathardi Taluka) के करंजी, जवखेडे, तिसगांव और मढी क्षेत्र में भारी जलभराव हुआ.करंजी और जवखेडे गांव सबसे ज्यादा प्रभावित हुए, जहां 70 से 80 लोग पानी में फंस गए थे. स्थानीय ग्रामीणों और आपदा प्रबंधन टीम (Disaster Management Team) ने सभी को सुरक्षित निकाला. करंजी गांव के प्रसिद्ध उत्तरेश्वर मंदिर तक भी पानी पहुंच गया.

सड़कों के टूटने से संपर्क टूटा

अहमदनगर-जामखेड मार्ग पर सारोळाबद्धी इलाके का पुल बाढ़ के पानी में बह गया. इस वजह से इस मार्ग पर यातायात बंद (Traffic Stop) हो गया और चिचोंडी पाटील सहित कई गांवों का अहिल्यानगर शहर से संपर्क (Contact) टूट गया. वहीं कडा गांव के पास पुल पर से पानी बहने लगा, जिससे नगर से जामखेड जाने वाला रास्ता भी बंद करना पड़ा.

बीड में सेना का रेस्क्यू अभियान

बीड जिले में कडी नदी उफान पर आने से बाढ़ का पानी गांवों में घुस गया.कई लोग घरों और इमारतों की छतों पर चढ़कर मदद की गुहार लगाने लगे. हालात गंभीर होते देख सेना (Army) को बुलाया गया. हेलिकॉप्टर (Helicopter) से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है. स्थानीय विधायक सुरेश धस भी मौके पर पहुंचे और स्थिति की समीक्षा की.दोपहर बाद बारिश थमने से हालात कुछ हद तक काबू में आए. इससे बचाव कार्य में तेजी आई है और प्रशासन, सेना तथा स्थानीय लोग मिलकर राहत कार्य में जुटे हुए हैं.