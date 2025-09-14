Maharashtra Weather Alert: महाराष्ट्र में तेज बारिश के साथ चलेगी हवाएं, 24 घंटे में जमकर बरसेंगे बादल, 19 जिलों को IMD ने दिया अलर्ट

Maharashtra Weather Alert: इस मानसून (Monsoon) में बारिश जमकर हुई है. अब इस महीने मानसून का ये आखरी महीना है. लेकिन मौसम विभाग ने महाराष्ट्र (Maharashtra) के कई जिलों में भारी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट (Alert) दिया है.राज्य में बारिश का जोर एक बार फिर बढ़ गया है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने अगले कुछ दिनों के लिए सतर्कता बरतने की चेतावनी दी है. अनुमान है कि अगले दो दिनों में पश्चिम राजस्थान से मॉनसून की वापसी शुरू होगी, लेकिन महाराष्ट्र में बारिश की सक्रियता फिलहाल बनी रहेगी.बंगाल की खाड़ी (Bay of Bengal) में ओडिशा (Odisha) और आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh) के तटों पर एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन गया है. चक्रवाती हवाओं के कारण, इस सिस्टम के 15 सितंबर तक तट पर पहुंचने की संभावना है.

गंगानगर से रोहतक, सोहनी, राजनांदगांव तक एक निम्न दाब क्षेत्र सक्रिय है और यह दक्षिण मध्य महाराष्ट्र तक फैला हुआ है. उत्तर-पश्चिमी अरब सागर में समुद्र तल से लगभग 5.8 किमी की उंचाई पर चक्रवाती हवाएं सक्रिय हैं. ये भी पढ़े:Maharashtra Weather Alert: मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई जिलों में आज भारी बारिश की संभावना, IMD का अलर्ट

महाराष्ट्र में कई जगहों पर बारिश जारी

बता दें की विदर्भ (Vidarbha) में कई जगहों पर बारिश हुई है. बावजूद इसके तापमान में बढ़ोत्तरी देखने को मिली है.शनिवार सुबह तक ब्रह्मपुरी (Brahmapuri) में राज्य का सबसे ज़्यादा तापमान 33.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. विदर्भ और मराठवाड़ा में ज्यादा बारिश हुई है. परभणी के पूर्णा में 160 मिमी और पालम में 110 मिमी बारिश दर्ज की गई है.

कई जिलों के लिए अलर्ट घोषित

आज 14 सितंबर को रायगढ़ (Raigarh) जिले में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट (Orange Alert) जारी किया गया है.भारी बारिश की आशंका के चलते मुंबई, ठाणे, रत्नागिरी, पुणे घाट, सातारा घाट, कोल्हापुर घाट, सोलापुर, धाराशिव, लातूर, अकोला, अमरावती, नागपुर, भंडारा के लिए येलो अलर्ट (Yellow Alert) जारी किया गया है.नाशिक, अहमदनगर, जलगांव, पुणे, सातारा, कोल्हापुर, छत्रपति संभाजीनगर, जालना, बीड, परभणी, हिंगोली, नांदेड़, बुलढाणा, वाशिम, यवतमाल, चंद्रपुर, गढ़चिरौली और गोंदिया जिलों में बिजली गरजने के साथ आंधी के साथ बारिश की चेतावनी दी गई है.