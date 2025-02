Maharashtra-Karnataka Border Row: कंडक्टर की पिटाई के बाद कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच माहौल फिर गरमाया, दोनों राज्यों के बीच बस सेवाएं बंद; VIDEO

Maharashtra-Karnataka Border Row: कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम (केएसआरटीसी) के बस कंडक्टर पर हमले का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच बस सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है. इस मामले को लेकर कर्नाटक के परिवहन मंत्री रामलिंगारेड्डी की प्रतिक्रिया आई है. कर्नाटक के परिवहन मंत्री रामलिंगारेड्डी ने कंडक्टर पर हुए हमले का जिक्र करते हुए बताया कि हमारे कंडक्टर को मराठी नहीं आती और इस वजह से कुछ गड़बड़ हुई. इसके बाद बस में चढ़े एक लड़के ने अगले स्टॉप पर अपने कुछ दोस्तों को बुलाया और इसके बाद उन्होंने हमारे कंडक्टर पर हमला कर दिया. यह घटना भाषा की समस्या के कारण हुई.

उन्होंने कहा, "जिस दिन यह घटना हुई, उस दिन बस में कुल 90 लोग सवार थे. कंडक्टर और ड्राइवर दोनों ही पिछले पांच सालों से उस रूट पर सेवा दे रहे हैं. उस रूट को लेकर अभी तक किसी तरह की कोई शिकायत नहीं मिली थी. मैं इस मामले को लेकर महाराष्ट्र परिवहन के सचिव और महाराष्ट्र के मंत्री से बात करूंगा, ताकि आज ही इसकी जांच की जा सके.

Belagavi, Karnataka: Bus services from Karnataka to Maharashtra remain suspended following an incident in Belagavi. Authorities have restricted Karnataka buses from entering Maharashtra, operating only up to the border. Maharashtra buses are also returning from the Karnataka… pic.twitter.com/SaolHM4DwU

— IANS (@ians_india) February 23, 2025