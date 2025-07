IMD Weather Forecast: कई राज्यों में मूसलधार बारिश का अलर्ट, दिल्ली-NCR में भी बरसेंगे बादल; मौसम विभाग ने जारी किया ताजा अपडेट

IMD Weather Forecast: भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने देश के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. खासकर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र, दिल्ली-एनसीआर और उत्तराखंड जैसे राज्यों में आज मूसलधार बारिश हो सकती है. आईएमडी के मुताबिक, गंगीय पश्चिम बंगाल के दक्षिण-पश्चिमी हिस्से में बना कम दबाव का क्षेत्र अगले 3 दिनों तक पूर्व और मध्य भारत में भारी वर्षा की वजह बनेगा. वहीं, उत्तर-पश्चिम भारत और पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में भी अगले 4 दिनों तक भारी बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है.

𝐈𝐌𝐃 𝐖𝐞𝐚𝐭𝐡𝐞𝐫 𝐅𝐨𝐫𝐞𝐜𝐚𝐬𝐭

🌧️Heavy to very heavy rainfall at isolated places in Chhattisgarh, East Rajasthan, Haryana, Chandigarh, Delhi, Konkan, Goa, Madhya Maharashtra, Madhya Pradesh, Odisha, Punjab, Telangana, Uttarakhand, and Vidarbha today.

🌧️A low-pressure… pic.twitter.com/4KJqjQOsdN

