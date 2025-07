Kolkata FF 8 July 2025 Result: कोलकाता फटाफट लॉटरी 8 जुलाई 2025 का रिजल्ट जारी, यहां देखें सभी बाजियों के विनिंग नंबर

Kolkata Fatafat Result Today: कोलकाता फटाफट लॉटरी (Kolkata Fatafat Lottery) के आज, 8 जुलाई 2025 (मंगलवार) के नतीजे घोषित हो गए हैं. जो लोग इस सट्टा स्टाइल गेम में हिस्सा ले रहे हैं, वे kolkataff.com और kolkataff.in पर जाकर आज के सभी राउंड्स यानी "बाजी" के विनिंग नंबर देख सकते हैं. कोलकाता फटाफट कोलकाता का एक बेहद चर्चित स्पेक्युलेटिव लॉटरी गेम है, जो हर दिन सोमवार से रविवार तक खेला जाता है. इस खेल की खास बात यह है कि इसमें भाग लेने के लिए आपको कोलकाता शहर में फिजिकली मौजूद होना जरूरी होता है.

ये भी पढें: Kalyan Satta Matka Mumbai Results: सट्टा मटका की जोड़ी क्या है और क्यों है ये इतनी खास? यहां समझें

Kolkata FF Bazi No. 10:28 AM 11:58 AM 01:28 PM 02:58 PM 04:28 PM 05:58 PM 07:28 PM 08:28 PM