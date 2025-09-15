Kolkata Fatafat Result Today, September 15, 2025: कोलकाता फटाफट के पहले राउंड का रिजल्ट जारी, यहां देखें 15 सितंबर 2025 का विनिंग नंबर

Kolkata Fatafat Result Today, September 15, 2025: पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में खेले जाने वाले प्रसिद्ध खेल (Satta Matka) कोलकाता फटाफट का रिजल्ट आज दिनभर जारी किया जाएगा. यह खेल शहर में लॉटरी के सबसे लोकप्रिय रूपों में से एक माना जाता है. प्रतिभागी हर दिन आठ राउंड यानी 'बाजी (Online Betting)' में संख्याएं चुनकर दांव लगाते हैं और इसका परिणाम हर 90 मिनट में घोषित किया जाता है. आज का पहला बाजी परिणाम सुबह 10:03 बजे आया, जबकि आखिरी राउंड का परिणाम रात 8:33 बजे घोषित किया जाएगा.

खिलाड़ी कोलकाता एफएफ परिणाम (Kolkata FF Result) और कोलकाता फटाफट परिणाम (Kolkata Fatafat Result) को आधिकारिक वेबसाइटों जैसे kolkataff.com और kolkataff.in पर लाइव देख सकते हैं.

कोलकाता फटाफट लॉटरी रिजल्ट

Kolkata FF Bazi No. 10:28 AM 11:58 AM 01:28 PM 02:58 PM 04:28 PM 05:58 PM 07:28 PM 08:28 PM Kolkata FF No. 399 Kolkata FF 1

इस खेल में वित्तीय जोखिम भी शामिल है

यह खेल पूरी तरह से कोलकाता शहर तक ही सीमित है और इसमें सही संख्या का अनुमान लगाने से बड़ी जीत मिल सकती है. हालांकि, इसमें वित्तीय जोखिम भी है, इसलिए खिलाड़ियों को सावधान रहने की सलाह दी जाती है.

डिस्क्लेमर: लेटेस्टली लॉटरी खेलने का समर्थन या प्रोत्साहन नहीं करता है. सावधान रहें क्यों कि बहुत ज्यादा लॉटरी खेलना लत बन सकता है और इसमें वित्तीय जोखिम शामिल है.