VIDEO: जम्मू कश्मीर पुलिस का बड़ा एक्शन! पाकिस्तान समर्थित आतंक नेटवर्क ध्वस्त, लश्कर आतंकी की अवैध संपत्ति जब्त

Jammu Kashmir Police Big Action Against Terrorism: जम्मू कश्मीर की अनंतनाग पुलिस ने पाकिस्तान समर्थित आतंकी नेटवर्क को तोड़ने का काम किया है. पुलिस और जिला प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई में लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के आतंकी हैंडलर हारून राशिद गनी की अवैध रूप से बनाई गई संपत्ति को ध्वस्त कर दिया गया. यह कार्रवाई दक्षिण कश्मीर के रेखा हसनपोरा इलाके में की गई, जहां इस आतंकी का अवैध रूप से बना घर और अन्य निर्माण कार्य गिरा दिए गए.

अनंतनाग पुलिस और जिला प्रशासन ने यह साफ कर दिया है कि कश्मीर में आतंक को किसी भी रूप में पनपने नहीं दिया जाएगा. जो भी आतंकी गतिविधियों में शामिल होगा, उसकी अवैध संपत्ति पर कार्रवाई की जाएगी.

