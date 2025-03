Bees attack in Shivneri: पुणे के जुन्नर में शिवनेरी किले में पर्यटकों पर मधुमक्खियों ने किया जानलेवा हमला, 50 के करीब लोग घायल (Watch Video)

Bees attack in Shivneri: पुणे जिले के जुन्नर के शिवनेरी फोर्ट पर मधुमक्खियों के झुंड ने पर्यटकों पर हमला कर दिया. इस हमले में 50 के करीब लोग घायल हुए है. बताया जा रहा है कि कुछ ज्यादा घायल पर्यटकों को हॉस्पिटल में भी एडमिट करवाया गया है. जहां उनका इलाज जारी है. बताया जा रहा है की शिवनेरी फोर्ट देखने के लिए और स्वच्छ्ता मुहीम के लिए यहां पहुंचे शिवप्रेमियों पर मधुमक्खियों ने हमला किया.

इस हमले के बाद पर्यटक इधर उधर भागते हुए अपने आपको बचाते हुए नजर आएं. इस दौरान काफी देर तक परिसर में अफरा तफरी का माहौल रहा. ये घटना शिवनेरी फोर्ट के शिवाई देवी मंदिर परिसर में सुबह के दौरान हुई. जैसे ही मधुमक्खी के छत्ते से मधुमक्खियों का उड़ना शुरू हुआ तो लोग पेड़ के पीछे, पत्थर के पीछे छुपने लगे. इस दौरान कई पर्यटक घायल हुए. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया X पर @pulse_pune नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.ये भी पढ़े:Video: नाशिक में हरिहर गढ़ के पास पर्यटकों पर मधुमक्खियों का हमला, 20 से 25 लोग घायल, वीडियो आया सामने

शिवनेरी फोर्ट पर पर्यटकों और शिवप्रेमियों पर मधुमक्खियों का हमला

#Pune: A swarm of bees attacked tourists at #ShivneriFort, leaving 50 to 60 people injured. The forest department is working to calm the aggressive bees, and visitors are advised to take precautions. Injured tourists are currently receiving medical treatment.

pic.twitter.com/EwODwXMqbo

— Pune Pulse (@pulse_pune) March 17, 2025