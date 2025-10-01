Tirunelveli Road Accident: तेज रफ़्तार कार डिवाइडर से टकराकर पलटी, 2 लोग हुए घायल, तिरुनेलवेली जिले के पनागुडी का वीडियो आया सामने; VIDEO

Credit-(X,@Deadlykalesh)

Tirunelveli Road Accident: तमिलनाडु (Tamil Nadu) में तिरुनेलवेली जिले (Tirunelveli District) के पनागुडी में एक भीषण सड़क हादसा सामने आया है. जहांपर एक तेज रफ़्तार कार डिवाइडर से टकराकर हवा में उछलकर पलटी हो गई. इस हादसे का सीसीटीवी (CCTV) वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. हादसे में दो लोग घायल बताए जा रहे हैं.सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि कार अचानक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराती है. टक्कर इतनी जोरदार थी कि गाड़ी हवा में उछल गई और कई बार पलटने के बाद उलटी हो गई.इस टक्कर के दौरान एक यात्री कार से बाहर जा गिरा और सड़क पर बेसुध पड़ा रहा.

इस एक्सीडेंट का वीडियो (Video) सोशल मीडिया X पर @Deadlykalesh नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Chennai: थर्मल पावर स्टेशन में बड़ा हादसा, 30 फीट ऊपर से गिरा आर्च, 9 की मौत

कार डिवाइडर से टकराकर पलटी

🚨Tamil Nadu’s Tirunelveli district, a car crash was caught on CCTV at Panakudi along the 4-way national highway, leaving 2 injured. pic.twitter.com/hB0dRiYnCv — Deadly Kalesh (@Deadlykalesh) September 30, 2025

सड़क पर हुआ भयावह हादसा

हादसे के बाद दूसरी गाड़ियों ने रफ्तार धीमी कर दी और लोग मदद के लिए दौड़े. हालांकि, पहले लोग पलटी हुई कार (Car) की ओर भागे और बाहर गिरे यात्री को देखने देर से पहुंचे. थोड़ी ही देर में ट्रैफिक पुलिस भी पहुंची और सड़क पर जाम को नियंत्रित करने लगी. बताया जा रहा है की इस हादसे में दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए है. जिनका हॉस्पिटल (Hospital) में इलाज चल रहा है.

हाईवे सुरक्षा पर सवाल

इस दर्दनाक हादसे (Accident) ने एक बार फिर हाईवे (Highway) पर स्पीड लिमिट और सीट बेल्ट नियमों की अहमियत को उजागर कर दिया है.एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऐसे हादसों को रोकने के लिए वाहन चालकों को ट्रैफिक नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए.