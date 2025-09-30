Chennai: थर्मल पावर स्टेशन में बड़ा हादसा, 30 फीट ऊपर से गिरा आर्च, 9 की मौत

9 Workers Killed in Steel Arch Collapse | X

चेन्नई, 30 सितंबर (आईएएनएस). तमिलनाडु के नॉर्थ चेन्नई में मंगलवार को एक थर्मल पावर प्लांट में निर्माणाधीन आर्च गिर गया, जिससे 9 मजदूरों की मौत हो गई. एक अन्य व्यक्ति की हालत गंभीर बनी हुई है. यह दर्दनाक हादसा थिरुवल्लूर जिले के पोन्नेरी के पास वायल्लूर में बन रहे पावर प्लांट में हुआ. बताया जा रहा है कि इमारत की चौथी मंजिल पर जब 30 से ज्यादा मजदूर कार्य कर रहे थे, तभी यह हादसा हो गया.

मृतकों में ज्यादातर मजदूर असम के बताए जा रहे हैं. घटनास्थल पर बचाव और राहत कार्य जारी है. हादसा उस समय हुआ, जब निर्माण के दौरान, लगभग 30 फीट की ऊंचाई पर एक बड़े आर्च स्ट्रक्चर पर मजदूर काम कर रहे थे. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, सुरक्षा नियमों का पालन न होने के चलते मचान गिर गया और मजदूर मलबे में दब गए.

हादसे में नौ लोगों की मौत हो गई और उनके शवों को स्टेनली अस्पताल ले जाया गया है. एक अन्य व्यक्ति की हालत गंभीर बनी हुई है और उसका इलाज चल रहा है.

इस घटना पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, ''मुझे यह समाचार सुनकर गहरा दुख हुआ कि एन्नोर में भेल कंपनी द्वारा बनाए जा रहे बिजली संयंत्र के निर्माण कार्य के दौरान हुई दुर्घटना में असम राज्य के नौ श्रमिकों की मृत्यु हो गई. मैं उन सभी के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अपनी जान गंवाई. मैंने मंत्री और अधिकारियों को तुरंत घटनास्थल पर जाकर राहत कार्य करने का निर्देश दिया है.''

उन्होंने आगे लिखा, ''मैंने यह भी आदेश दिया है कि मृतक श्रमिकों के परिवारों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए और उनके शवों को उनके गृह राज्य पहुंचाने के उपाय किए जाएं.''