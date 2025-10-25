Agra Car Accident: तेज रफ़्तार बेकाबू कार सवार ने 7 लोगों को रौंदा, 5 की हुई मौत, आगरा का VIDEO आया सामने

Credit-(X,@upuknews1)

Agra Car Accident: आगरा (Agra) में एक भीषण सड़क हादसा सामने आया है. जहांपर एक तेज रफ़्तार कार सवार ने 7 राहगीरों को कुचल दिया. इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई तो वही बाकी घायल बताएं जा रहे है.यह दर्दनाक घटना नगला बुधी इलाके में हुई, जब एक तेज रफ्तार टाटा नेक्सन कार (Car) ने पहले एक बाइक और डिवाइडर को टक्कर मारी, फिर सड़क किनारे खड़े लोगों को रौंदते हुए दीवार से जा टकराई.हादसे की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के लोग मौके पर दौड़ पड़े. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, कार का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था, शीशे टूट गए थे और हेडलाइट्स पूरी तरह चकनाचूर थीं. स्थानीय लोगों ने घायल लोगों को बाहर निकाला और पुलिस को सूचना दी.

सभी घायलों को नजदीकी हॉस्पिटल ( Hospital) में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है. इस घटना का वीडियो (Video) सोशल मीडिया X पर @upuknews1 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर ट्रक से टकराई कार, हादसे में बाल-बाल बचीं यूपी की कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य

आगरा में भीषण सड़क हादसा

पांच लोगों ने गंवाई जान

हादसे में जान गंवाने वालों की पहचान इस प्रकार हुई है.'बबली .भानु प्रताप ,कमल,कृष्णा और बंतेश है.इन सभी के परिवारों में कोहराम मच गया है. हादसे के बाद चालक को लोगों ने मौके पर पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी.बाद में पुलिस (Police)ने किसी तरह भीड़ से चालक को बचाया और हिरासत में ले लिया. प्रारंभिक जांच में यह भी आशंका जताई जा रही है कि चालक शराब के नशे में था या लापरवाही से वाहन चला रहा था.

पुलिस का बयान और जांच

आगरा पुलिस (Agra Police)ने मामले में लापरवाही और तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने के आरोप में मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस ने बताया कि चालक से पूछताछ की जा रही है और फोरेंसिक सैंपल लिए गए हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि वह नशे की हालत में तो नहीं था.ट्रैफिक विभाग इस बात की भी जांच कर रहा है कि क्या कार की ब्रेक फेल हुई थी या फिर पूरी तरह से यह चालक की गलती थी.घटना के बाद से इलाके में आक्रोश का माहौल है.