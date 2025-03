Shah Rukh Khan to Play a Mass Anti-Hero? ‘पुष्पा’ डायरेक्टर सुकुमार की फिल्म में मास एंटी-हीरो बनेंगे शाहरुख खान? जानिए सच्चाई!

Shah Rukh Khan to Play a Mass Anti-Hero? बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान एक और जबरदस्त प्रोजेक्ट के लिए तैयार हैं! ऐसी अफवाहें हैं कि वह ‘पुष्पा’ और ‘पुष्पा 2’ के निर्देशक सुकुमार (Sukumar) के साथ एक बड़े एक्शन ड्रामा में नजर आ सकते हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह एक ग्रामीण पृष्ठभूमि पर आधारित पॉलिटिकल एक्शन फिल्म होगी, जिसमें शाहरुख खान को मास एंटी-हीरो के रूप में दिखाया जाएगा. मिड-डे में छपी पत्रकार उपाला केबीआर (Upala KBR) की रिपोर्ट के अनुसार, शाहरुख और सुकुमार इस मेगा प्रोजेक्ट के लिए साथ आ सकते हैं. हालांकि, इस फिल्म की शूटिंग 2027 से पहले शुरू नहीं होगी, क्योंकि तब तक शाहरुख अपनी बाकी फिल्मों में व्यस्त रहेंगे. वहीं, सुकुमार को ‘RC 17’ (राम चरण के साथ) और ‘पुष्पा 3’ पूरी करनी है, जो 2028 में रिलीज होगी.

हालांकि, बॉक्स ऑफिस एनालिस्ट जतिंदर चार्ली (Jatinder Charlie) ने इस खबर को अफवाह बताया है. उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. फिलहाल, शाहरुख खान ने ‘किंग’ और ‘पठान 2’ को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है. हालांकि, ‘किंग’ को लेकर वह संकेत जरूर दे चुके हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, यह फिल्म मई से फ्लोर पर जाएगी.

#ShahRukhKhan - #Sukumar collaboration — NOTHING IS OFFICIALLY CONFIRMED YET! pic.twitter.com/7efXgWEExq

‘किंग’ में शाहरुख के साथ उनकी बेटी सुहाना खान (Suhana Khan), अभय वर्मा (Abhay Verma) और अभिषेक बच्चन (Abhishek Bachchan) नजर आ सकते हैं. पहले इस फिल्म का निर्देशन सुजॉय घोष (Sujoy Ghosh) कर रहे थे, लेकिन अब इसे सिद्धार्थ आनंद (Siddharth Anand) डायरेक्ट करेंगे.

Himesh says not true, it's not true. https://t.co/aPnq0sR3iD

— (charlie) (@meJat32) March 17, 2025