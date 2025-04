भोजपुरी स्टार Akshara Singh ने ब्लैक ड्रेस में बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, फैंस बोले – कातिल अदा (View Pics)

Akshara Singh (Photo Credits: Instagram)

Akshara Singh Hot Pics: भोजपुरी सिनेमा की पॉपुलर एक्ट्रेस और सिंगर अक्षरा सिंह ने एक बार फिर अपने फैशन सेंस और स्टाइलिश अंदाज़ से फैंस का दिल जीत लिया है. शनिवार को उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ ग्लैमरस तस्वीरें शेयर कीं, जिसमें वह ब्लैक आउटफिट में बेहद हसीन नजर आ रही हैं. कैप्शन में अक्षरा ने लिखा – "Saturdays are for black coffee and bold vibes". इस पोस्ट को फैंस का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है और कई सेलेब्स ने भी उनकी तारीफों के पुल बांध दिए हैं. देसी लुक में भोजपुरी स्टार Akshara Singh ने ढाया कहर, आगामी फिल्म से अपना लुक किया रिवील (View Pic)

अक्षरा की ये फोटोज़ न सिर्फ उनके फैंस के बीच बल्कि भोजपुरी इंडस्ट्री के दूसरे सितारों के बीच भी चर्चा का विषय बनी हुई हैं. उनके इस बोल्ड और कॉन्फिडेंट अंदाज़ को देखकर सोशल मीडिया पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई है. किसी ने उन्हें ‘गॉर्जियस क्वीन’ कहा तो किसी ने लिखा – ‘कातिल अदा’.

अक्षरा सिंह का हॉट अंदाज:

View this post on Instagram A post shared by Akshara singh (@singhakshara)

अक्षरा सिंह न केवल अपनी एक्टिंग और सिंगिंग के लिए मशहूर हैं, बल्कि वह सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं. हर लुक में उनका कॉन्फिडेंस और स्टाइल उनके चाहने वालों को खूब पसंद आता है. उनकी ये हालिया तस्वीरें एक बार फिर यह साबित कर रही हैं कि वह भोजपुरी इंडस्ट्री की फैशन आइकन बन चुकी हैं.