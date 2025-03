इजरायल ने बेरूत पर बरसाए बम, लेबनान में मचा हड़कंप; सीजफायर के बाद पहला अटैक

लेबनान की राजधानी बेरूत शुक्रवार को इजरायली बमबारी से दहल उठी. इजरायली डिफेंस फोर्स (IDF) ने बेरूत के दक्षिणी इलाके दाहिए में हवाई हमले किए, जो हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता है. यह नवंबर में हुए सीजफायर के बाद पहली बार है जब इजरायल ने लेबनान की राजधानी पर सीधा हमला किया है.

IDF का दावा है कि यह हमला हिजबुल्लाह के UAV स्टोरेज साइट पर किया गया. इससे पहले इजरायली सेना ने लेबनानी नागरिकों को अलर्ट भेजा और उन्हें टारगेटेड इमारतों से कम से कम 300 मीटर दूर जाने को कहा.

इजरायली हमले के बाद लेबनान सरकार ने तुरंत स्कूल और दफ्तर बंद कर दिए. समाचार एजेंसी NNA के अनुसार, छात्रों और शिक्षकों को सुरक्षा कारणों से इलाके से बाहर जाने के निर्देश दिए गए.

BREAKING: The Israeli Air Force is heavily bombing Hezbollah in Beirut, Lebanon, following two rockets they fired at Israel this morning.

At least three Hezbollah terrorists have been eliminated so far. This is what a strong Israel looks like.

No more games. pic.twitter.com/QfVDB4C4UD

— Vivid.🇮🇱 (@VividProwess) March 28, 2025