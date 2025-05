VIDEO: US में इजरायली दूतावास के 2 कर्मचारियों की हत्या, 'फ्री फिलिस्तीन' चिल्लाता रहा संदिग्ध हमलावर, वीडियो वायरल

Washington Shooting: अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में उस समय हड़कंप मच गया जब यहूदी म्यूजियम (Jewish Museum) के बाहर एक व्यक्ति ने इजरायली दूतावास (Israel Embassy) के दो कर्मचारियों को गोली मार दी (Israeli Embassy Staff Killed). यह घटना शुक्रवार को तब हुई जब वहां एक यहूदी कार्यक्रम चल रहा था. चश्मदीदों के मुताबिक, हमलावर ने गोली चलाने से पहले "फ्री फिलिस्तीन" (Free Palestine Slogan) के नारे लगाए.

इस पूरी घटना का वीडियो सामने आ चुका है जिसमें आरोपी को नारे लगाते हुए देखा जा सकता है. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को मौके पर ही हिरासत में ले लिया. वॉशिंगटन पुलिस चीफ पामेला स्मिथ ने बताया कि यह हमला एक अकेले शख्स ने किया और उसे पकड़ लिया गया है.

यह वारदात Capital Jewish Museum के बाहर हुई, जहां अमेरिकन जुइश कमेटी की ओर से एक खास कार्यक्रम आयोजित किया गया था. इसी कार्यक्रम में इजरायली दूतावास के दोनों कर्मचारी भी शामिल होने आए थे.

इजरायली दूतावास के प्रवक्ता टैल नइम कोहेन ने बताया कि दोनों कर्मचारियों को बेहद करीब से गोली मारी गई. उन्होंने कहा कि उन्हें अमेरिका की लोकल और फेडरल एजेंसियों पर पूरा भरोसा है कि वे जल्द ही सच्चाई सामने लाएंगी और यहूदी समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगी.

इस घटना पर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कड़ी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा – “यहूदियों के खिलाफ इस तरह की हिंसा अब बंद होनी चाहिए. अमेरिका में नफरत और कट्टरपंथ के लिए कोई जगह नहीं है. पीड़ितों के परिवारों के लिए मेरी संवेदनाएं. यह बेहद दुखद है कि आज भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं.”

US President Trump extends condolences over the killing of 2 Israeli embassy staff members in Washington DC: pic.twitter.com/QaLbFarXUY

होमलैंड सिक्योरिटी मंत्री क्रिस्टी नोएम ने भी घटना पर दुख जताते हुए कहा कि विभाग इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रहा है और जल्द ही सारी जानकारी सार्वजनिक की जाएगी.

My team and I have been briefed on the shooting tonight in downtown DC outside the Capital Jewish Museum and near our Washington Field Office. While we’re working with MPD to respond and learn more, in the immediate, please pray for the victims and their families. We will keep…

एफबीआई के डायरेक्टर काश पटेल ने कहा कि वह और उनकी टीम इस घटना पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और वॉशिंगटन पुलिस के साथ मिलकर जांच कर रहे हैं.

Two Israeli Embassy staff were senselessly killed tonight near the Jewish Museum in Washington DC. We are actively investigating and working to get more information to share. Please pray for the families of the victims.

We will bring this depraved perpetrator to justice.

