BREAKING: वॉशिंगटन में भीषण गोलीबारी, इजराइली दूतावास के 2 कर्मचारियों की मौत, हमलावर ने 'फ्री फिलिस्तीन' का नारा लगाया

वॉशिंगटन: अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डी.सी. में स्थित कैपिटल यहूदी म्यूज़ियम (Capital Jewish Museum) के बाहर एक दर्दनाक घटना सामने आई है. सोमवार को म्यूज़ियम के बाहर हुई गोलीबारी में दो लोगों की जान चली गई.

इज़राइल के राजदूत ने बताया है कि इस हमले में इज़राइली दूतावास के कर्मचारी भी मारे गए हैं. उन्होंने इस घटना को "यहूदी विरोधी आतंकवाद का कृत्य" बताया है. फिलहाल पुलिस ने इलाके को सील कर दिया है और जांच चल रही है. हमलावर ने गोलीबारी से पहले “फ्री फिलिस्तीन!” (Free Palestine!) का नारा लगाया, जिसके बाद उसे पुलिस ने दबोच लिया.

