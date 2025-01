VIDEO: शर्मनाक हरकत! 3 महीने के मासूम बच्चे को कार के विंडो से बर्फ हटाने के लिए किया वाइपर जैसे इस्तेमाल, अमेरिका के टेक्सास की घटना, वीडियो देखकर फूटा नेटीजेंस का गुस्सा

टेक्सास, अमेरिका: भारत में रील बनाने के लिए लोग किसी भी हद से गुजर रहे है, लेकिन रील और वीडियो बनाने को लेकर विदेशियों में भी पागलपन देखा जा रहा है. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है. जिसको देखने के बाद आप भी हैरत में पड़ जाएंगे. वीडियो में दिख रहे इस शख्स ने अपने 3 साल के बच्चे का इस्तेमाल कार में लगे वाइपर जैसे किया. इसने कार के सामने के विंडो से बर्फ हटाने के लिए बच्चे का इस्तेमाल किया और इसने बच्चे को जमकर बर्फ पर रगडा.

ये वीडियो अमेरिका के टेक्सास का बताया जा रहा है. जानकारी में सामने आया है कि इस शख्स ने टिकटॉक वीडियो बनाने के लिए शर्मनाक हरकत की है. वीडियो में देख सकते है की बच्चा पूरी तरह से स्वेटर और कपड़ो से ढका हुआ है. इस वीडियो को सोशल मीडिया 'एक्स ' पर @EndWokeness नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.ये भी पढ़े:Shocking: गर्दन को चटकाना बना जानलेवा, Chiropractic थेरेपी के बाद 29 वर्षीय महिला की मौत

3 महीने के बच्चे के साथ अमानवीय हरकत

Lock him up and throw away the keys pic.twitter.com/LPXs7MQvPp

— End Wokeness (@EndWokeness) January 29, 2025