सर्दी का सितम! कड़ाके की ठंड के कारण जम गया बाढ़ का पानी, उसमें डूबी कारों की हालत देख उड़े लोगों के होश (Watch Viral Video)

Viral Video: भारी बारिश के चलते कई इलाकों में जलभराव के कारण बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं. बाढ़ की वजह से जनजीवन खासा प्रभावित हो जाता है, लेकिन जरा सोचिए अगर यही बाढ़ का पानी जम जाए तो फिर कैसे हालात होंगे? दरअसल, अमेरिका (USA) के मिशिगन (Michigan) से हैरान करने वाला वीडियो वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसमें बाढ़ के बाद कड़ाके की ठंड (Severe Cold) के कारण बाढ़ का पानी जम गया और उसके साथ-साथ उसमें खड़ी कारें भी बर्फ में जम गईं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक बड़ी पाइपलाइन के फटने की वजह से शहर में बाढ़ (Flood) जैसे हालात बन गए, लेकिन फिर सर्दी के कारण सड़कों पर जमे पानी के साथ-साथ उसमें खड़ी कारें भी बर्फ में तब्दील हो गईं. इस भयावह मंजर ने लोगों को हैरान कर दिया है.

बताया जा रहा है कि मिशिगन में तापमान शून्य से नीचे चला गया है. Accu Weather की रिपोर्ट के अनुसार, गुरुवार सुबह 12 बजे शहर में तापमान -9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. कड़ाके की ठंड के कारण टूटी हुई पाइपलाइन से बहा पानी और उसमें खड़ी कारें भी जम गईं. यह भी पढ़ें: बोटिंग के दौरान शख्स को निगल गई हंपबैक व्हेल, फिर जो हुआ... नजारा देख आंखों पर नहीं होगा यकीन (Watch Viral Video)

कड़ाके की ठंड के कारण जम गया बाढ़ का पानी

Holy crap - first Detroit flooded & then it froze ‼️ pic.twitter.com/NKq7dfUTDi

🚨🇺🇸 Meanwhile in Detroit, US

न्यूज एजेंसी AP के अनुसार, 17 फरवरी को दक्षिण-पश्चिम डेट्रॉयट में एक सदी पुरानी 1.4 मीटर मोटी स्टील की पाइपलाइन फटने के बाद सैकड़ों लोग अपने-अपने घरों में फंस गए. पानी की पाइपलाइन फटने के कारण आई इस आपदा के बाद दमकलकर्मियों ने कमर तक गहरे पानी में डूबे लोगों को रेस्क्यू किया, फिर किसी तरह से पानी के बहाव को रोका गया. इस बीच शहर का तापमान इतना गिर गया कि बाढ़ का पानी ही जम गया.

बाढ़ के पानी के साथ जम गईं सड़क पर खड़ी कारें

Detroit, Michigan .

Hundreds of people remain trapped in their homes due to a burst water pipe

Temperatures in the city are as low as -7 degrees Celsius. Cars are frozen in ice.

According to the latest reports:

- 398 homes are in the flood zone.

- 63 adults, 31 children and… pic.twitter.com/YBnQ892gu7

— UinHurricane (@UinHurricane) February 19, 2025