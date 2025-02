VIDEO: 'पेजर अटैक' का बदला? इजरायल के 3 बसों में टाइमर बम से धमाके, आतंकी हमले की आंशका

इजरायल के तेल अवीव शहर में तीन बसों में एक के बाद एक जोरदार धमाके हुए. इन धमाकों में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन इजरायली पुलिस इसे संदिग्ध आतंकी हमला मान रही है.

ये धमाके बाट याम इलाके में हुए हैं. पुलिस ने बताया कि उन्होंने दो अन्य बसों में लगे विस्फोटकों को निष्क्रिय कर दिया. इन हमलों के बाद इजरायल की परिवहन मंत्री मीरी रेगव ने देश में सभी बसों, ट्रेनों और लाइट रेल सेवाएं रोकने का आदेश दिया, ताकि संभावित विस्फोटक डिवाइसों की जांच की जा सके.

इजरायली रक्षा मंत्री योव गालेंट ने आईडीएफ (इजरायली रक्षा बल) को आदेश दिया कि वेस्ट बैंक स्थित शरणार्थी शिविरों में सक्रियता बढ़ा दी जाए. इन हमलों की जांच के लिए आईडीएफ और इजरायली खुफिया एजेंसी शिन बैट मिलकर काम कर रही हैं.

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि पार्किंग लॉट में खड़ी एक बस में आग लग गई, जबकि पास में खड़ी एक कार भी जल गई. तेल अवीव जिले के पुलिस प्रमुख हेम सर्गारोफ ने बताया कि इन विस्फोटकों में टाइमर लगे थे और इन पर कुछ लिखा हुआ था. कुछ रिपोर्टों के अनुसार, इन डिवाइस पर "Revenge Threat" लिखा था. हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि हमले में कितने लोग शामिल थे.

🚨 MASSIVE TERROR ATTACK FAILS IN ISRAEL: Three empty parked buses just exploded in the city of Bat Yam. An additional two buses were found with explosive devices. All had timers on them, which malfunctioned. pic.twitter.com/xvlfIjLuST

— Breaking911 (@Breaking911) February 20, 2025