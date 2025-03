रोहित शर्मा की कप्तानी तब निखरेगी जब इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी: कोच दिनेश लाड

नई दिल्ली, 8 मार्च : बहुप्रतीक्षित चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल से पहले, भारतीय कप्तान के प्रतिष्ठित कोच और सलाहकार दिनेश लाड ने कहा, "रोहित शर्मा का नेतृत्व और अनुभव निर्णायक साबित होगा. वह दबाव में शानदार प्रदर्शन करते हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि जब सबसे अधिक आवश्यकता होगी, तब वह टीम का नेतृत्व करते हुए आगे बढ़ेंगे."

टेलीविजन पर सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले क्रिकेट शो में से एक, क्रिकेट प्रेडिक्टा, 9 मार्च 2025 को नोएडा में चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल की विशेष स्क्रीनिंग – क्रिकेट प्रेडिक्टा स्क्रीनिंग की मेजबानी करने के लिए पूरी तरह तैयार है. इस भव्य आयोजन में दिग्गज क्रिकेटर, प्रतिष्ठित खेल पत्रकार और क्रिकेट प्रेमी एक साथ जुटेंगे, जहां वे विशेषज्ञ विश्लेषण, रोचक चर्चाओं और हाई-ऑक्टेन क्रिकेट एक्शन का आनंद लेंगे. यह भी पढ़ें : यादवपुर विश्वविद्यालय में विरोध प्रदर्शन पर ममता बनर्जी ने धैर्य दिखाया: तृणमूल सांसद

On the final match between India and New Zealand in the #ChampionsTrophy2025, Indian skipper Rohit Sharma's childhood coach, Dinesh Lad, says, "I have always said this whenever you asked — we are going to win the match. And finally, we will win, definitely.

