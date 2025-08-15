Jadon Sancho Transfer News: AS Roma ने जैडन सांचो को खरीदने के लिए मैनचेस्टर यूनाइटेड को दिया £20 मिलियन का आधिकारिक प्रस्ताव, इंग्लैंड फॉरवर्ड के हरी झंडी का इंतजार

जादोन सांचो(Photo Credits: @FabrizioRomano/X)

Jadon Sancho Transfer News: ट्रांसफर विंडो जैसे-जैसे 2025-26 सीज़न के करीब आ रही है, गर्मी तेज होती जा रही है. प्रीमियर लीग 2025-26 की शुरुआत 16 अगस्त से होनी है और उससे पहले टीमें अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटी हैं. मैनचेस्टर यूनाइटेड ने कोच रुबेन अमोरीम के तहत सीज़न से पहले कुछ क्लब फ्रेंडली मैच खेले हैं, लेकिन टीम स्क्वाड में बदलाव करने की योजना बना रही है. फॉरवर्ड जैडन सांचो पिछले सीज़न में चेल्सी के साथ लोन पर थे. अब वे मैनचेस्टर यूनाइटेड लौट आए हैं, लेकिन कोच अमोरीम की नए सीज़न में उनके लिए कोई योजना नहीं है, इसलिए क्लब उन्हें बेचने की सोच रहा है. क्रिस्टियानो रोनाल्डो आएंगे भारत? AFC चैंपियंस लीग टू में Al-Nassr की पहली बार भारतीय क्लब FC गोवा से भिड़ंत तय

ESPN की रिपोर्ट के मुताबिक, एएस रोमा जैडन सांचो के स्थायी ट्रांसफर को लेकर मैनचेस्टर यूनाइटेड से बातचीत कर रही है. सूत्रों के अनुसार, रोमा ने यूनाइटेड से संपर्क किया है और संकेत दिया है कि वे लगभग £20 मिलियन (करीब 27 मिलियन डॉलर) में लोन विद ऑब्लिगेशन टू बाय (खरीदने की अनिवार्यता वाले लोन) पर डील करने को तैयार हैं. साथ ही, क्लब ने अपना पहला आधिकारिक प्रस्ताव भी जमा कर दिया है. फुटबॉल ट्रांसफर एक्सपर्ट फैब्रिज़ियो रोमानो के अनुसार, रोमा और मैनचेस्टर यूनाइटेड के बीच बातचीत जारी है और अब फैसला इस पर निर्भर करेगा कि सांचो इस ट्रांसफर के लिए हरी झंडी देते हैं या नहीं.

जादोन सांचो ट्रांसफर न्यूज़

🚨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 AS Roma are still waiting for Jadon Sancho to give his green light to the move. Manchester United, prepared to accept Roma’s £20m bid for Sancho… but waiting for Jadon’s decision. Jadon, open to discuss since earlier this week but still working on personal terms. pic.twitter.com/NUmr00PYoq — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 15, 2025

इस बीच, मशहूर ट्रांसफर न्यूज़ पत्रकार फैब्रिज़ियो रोमानो ने खुलासा किया, “जैडन सांचो के लिए 14 अगस्त को रोमा की ओर से आधिकारिक प्रस्ताव आया है.” उन्होंने बताया, “रोमा ने एक ऐसे लोन का ऑफर दिया है जिसमें खरीदने की अनिवार्यता (ऑब्लिगेशन टू बाय) शामिल है, जिसे सक्रिय करना काफी आसान होगा. यह लोन और खरीदने की अनिवार्यता मिलाकर कुल £20 मिलियन की डील है. इसमें लोन फीस और खरीद विकल्प दोनों शामिल हैं. खिलाड़ी को आसान शर्तों पर खरीदना अनिवार्य होगा, और सांचो इटली जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन अभी यह देखना बाकी है कि वे रोमा के साथ पर्सनल टर्म्स पर सहमत होते हैं या नहीं.”

सांचो के पास ओल्ड ट्रैफर्ड में अपने कॉन्ट्रैक्ट का एक साल बचा है. उन्होंने मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए आखिरी प्रतिस्पर्धी मैच अगस्त 2023 में खेला था. इंग्लिश फॉरवर्ड में जुवेंटस और बेशिकताश ने भी दिलचस्पी दिखाई है. फैब्रिज़ियो रोमानो के मुताबिक, सांचो ने बेशिकताश जैसे तुर्की क्लबों के लिए “दरवाजे नहीं खोले” हैं और वे रोमा जैसे यूरोपीय क्लबों को “प्राथमिकता” दे रहे हैं.