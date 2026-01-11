Sri Lanka vs Pakistan, 3rd T20I Match Live Toss And Scorecard: दांबुला में पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

पाकिस्तान बनाम श्रीलंका (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Sri Lanka National Cricket Team vs Pakistan National Cricket Team, 3rd T20I Match Live Toss And Scorecard Update: श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का दूसरा मुकाबला आज यानी 11 जनवरी को खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दांबुला (Dambulla) के रंगिरी दांबुला इंटरनेशनल स्टेडियम (Rangiri Dambulla International Stadium) में खेला जा रहा हैं. पहले टी20 मुकाबले में पाकिस्तान की टीम ने श्रीलंका को छह विकेट से हरा दिया. इसके साथ ही पाकिस्तान की टीम ने सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली हैं. वहीं, दूसरा मुकाबला बारिश की वजह से रद्द हो गया था. अब तीसरे टी20 मुकाबले में पाकिस्तान की टीम सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल करने के लिए मैदान में उतरेगी. जबकि, श्रीलंका की टीम सीरीज बराबरी पर खत्म करना चाहेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. इस सीरीज में श्रीलंका की कमान दासुन शनाका (Dasun Shanaka) के कंधों पर हैं. जबकि, पाकिस्तान की अगुवाई सलमान अली आगा (Salman Ali Agha) कर रहे हैं. इस रोमांचक मुकाबले में श्रीलंका/पाकिस्तान के कप्तान दासुन शनाका/सलमान अली आगा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी/बल्लेबाजी करने का फैसला किया हैं. आज के मुकाबले में दोनों टीमें इन दिग्गज खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतर रहीं हैं. यह भी पढ़ें: SL vs PAK 3rd T20I 2026, Dambulla Weather, Rain Forecast and Pitch Report: दांबुला में बारिश बनेगी विलेन या बल्लेबाज और गेंदबाज मचाएंगे कोहराम, मुकाबले से पहले जानें मौसम का हाल और पिच रिपोर्ट

पाकिस्तान ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला

🚨 Toss News 🚨 Pakistan have won the Toss and have elected to Bowl first against Sri Lanka at Dambulla Cricket Ground 🏏💥 The Match has been reduced to 12-overs per side 🏏 #SLvPAK | #Sportify pic.twitter.com/NoqEE1T6W4 — Sportify (@Sportify777) January 11, 2026

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (SL vs PAK 3rd T20I Playing)

पाकिस्तान: साहिबजादा फरहान, सईम अयूब, सलमान आगा (कप्तान), उस्मान खान (डब्ल्यू), ख्वाजा नफे, शादाब खान, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह, अबरार अहमद.

श्रीलंका: पथुम निसांका, कामिल मिशारा, कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), धनंजय डी सिल्वा, चैरिथ असलांका, जेनिथ लियानगे, वानिंदु हसरंगा, दासुन शनाका (कप्तान), ईशान मलिंगा, महेश थीक्षाना, मथीशा पथिराना.

श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Sri Lanka National Cricket Team vs Pakistan National Cricket Team Match Scorecard)

पहले टी20 मुकाबले में पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी श्रीलंका की पूरी टीम 19.2 ओवरों में महज 128 रन बनाकर सिमट गई. श्रीलंका की तरफ से जेनिथ लियानगे ने सबसे ज्यादा 40 रनों की शानदार पारी खेली. पाकिस्तान की ओर से सलमान मिर्जा और अबरार अहमद ने सबसे ज्यादा तीन-तीन विकेट अपने नाम किए.

पाकिस्तान की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 20 ओवर में 129 रन बनाने थे. बता दें कि लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की टीम ने महज 16.4 ओवर में चार विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया. पाकिस्तान की तरफ से सलामी बल्लेबाज साहबजादा फरहान ने सबसे ज्यादा 51 रनों की धुआंधार पारी खेली. श्रीलंका की ओर से महेश थीक्षाना, दुष्मंथा चमीरा, वानिंदु हसरंगा और धनंजय डी सिल्वा ने सबसे ज्यादा एक-एक विकेट अपने नाम किए.

नोट: श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.