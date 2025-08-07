Satta Bazar Mein Aaj Kaunsi Team Favourite? अरुण जेटली स्टेडियम में पुरानी दिल्ली 6 बनाम वेस्ट दिल्ली लायंस के बीच रोमांचक मुकाबले को लेकर सट्टा बाजार का माहौल गर्म, मैच के दिन ये टीम बनी फेवरेट

नितीश राणा (Photo Credit: X Formerly Twitter/IPL)

Purani Dilli 6 vs West Delhi Lions, Delhi Premier League 2025 10th Match Satta Bazar Favourite Team: दिल्ली प्रीमियर लीग 2025 का दसवां मुकाबला आज यानी 7 अगस्त को पुरानी दिल्ली 6 बनाम वेस्ट दिल्ली लायंस के बीच खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दिल्ली (Delhi) के अरुण जेटली स्टेडियम (Arun Jaitley Stadium) में खेला जा रहा हैं. घरेलू क्रिकेट को बढ़ावा देने वाली दिल्ली प्रीमियर लीग के नए सीजन का आगाज हो रहा है. इस टूर्नामेंट में पुरुषों का फाइनल मुकाबला 31 अगस्त को खेला जाएगा. इस सीजन में पुरानी दिल्ली 6 के कप्तान वंश बेदी (Vansh Bedi) है तो वहीं नितीश राणा (Nitish Rana) वेस्ट दिल्ली लायंस का कमान संभाल रहे हैं. ऐसे में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. यह भी पढ़ें: DPL 2025, Purani Dilli 6 vs West Delhi Lions, 10th Match Live Streaming: पुरानी दिल्ली 6 बनाम वेस्ट दिल्ली लायंस के बीच खेला जाएगा रोमांचक मुकाबला, यहां जानें कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

पुरानी दिल्ली 6 ने अब तक इस टूर्नामेंट में सिर्फ एक मुकाबला खेला है. इस दौरान पुरानी दिल्ली 6 की टीम को हार का सामना करना पड़ा था. इस समय पुरानी दिल्ली 6 की टीम पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे है. कप्तान वंश बेदी की अगुवाई में टीम इस मैच को जीतकर टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज करना चाहेगी. दूसरी ओर, वेस्ट दिल्ली लायंस ने अब तक दो मुकाबले खेले हैं. इस दौरान वेस्ट दिल्ली लायंस ने दोनों मुकाबले जीते हैं और तालिका में दूसरे पायदान पर काबिज हैं. कप्तान नितीश राणा की टीम शानदार फॉर्म में है. वेस्ट दिल्ली लायंस अपनी जीत की लय को कायम रखते हुए इस मैच में भी विजय हासिल करना चाहेगी.

हेड टू हेड रिकॉर्ड (NDS vs ODW Head To Head)

दिल्ली प्रीमियर लीग में पुरानी दिल्ली 6 बनाम वेस्ट दिल्ली लायंस के बीच अबतक कुल दो मुकाबले खेले गए हैं. इस बीच पुरानी दिल्ली 6 की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. पुरानी दिल्ली 6 ने दोनों मुकाबले अपने नाम किए हैं. इस मुकाबले में वेस्ट दिल्ली लायंस की टीम अपनी पहली जीत दर्ज करना चाहेगी.

पुरानी दिल्ली 6 बनाम वेस्ट दिल्ली लायंस मैच पर सट्टा बाजार गर्म

इस मैच से पहले सट्टा बाजार (Satta Bazar) ने इस बात की भविष्यवाणी की है कि पुरानी दिल्ली 6 बनाम वेस्ट दिल्ली लायंस (PD6 vs WDL) में से कौनसी टीम बाजी मारेगी. इस मैच को लेकर सट्टा बाजार एक दिन पहले से ही गर्म है. सट्टा बाजार में वेस्ट दिल्ली लायंस की टीम फेवरेट चल रही है. लेकिन वेस्ट दिल्ली लायंस की टीम बाजी पलटने में माहिर हैं. सट्टा बाजार में जो टीम फेवरेट होती है यानी जिसके जीतने की संभावना ज्यादा होती है, उस पर कम रुपये मिलते हैं. वहीं दूसरी टीम पर ज्यादा रुपये मिलते हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिस टीम पर कम भाव होता है, उसके जीतने की संभावना ज़्यादा होती है. हालांकि ये भाव मैच तक और मैच के दौरान बदल भी सकते हैं.

डिस्क्लेमर: सट्टा बाजार या इस तरह का कोई भी जुआ भारत में गैरकानूनी है. हम किसी भी तरह से सट्टा/जुआ या इस तरह की गैर-कानूनी गतिविधियों को प्रोत्साहित नहीं करते हैं.