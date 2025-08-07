DPL 2025, Purani Dilli 6 vs West Delhi Lions, 10th Match Live Streaming: पुरानी दिल्ली 6 बनाम वेस्ट दिल्ली लायंस के बीच खेला जाएगा रोमांचक मुकाबला, यहां जानें कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

दिल्ली प्रीमियर लीग 2025 (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Purani Dilli 6 vs West Delhi Lions, Delhi Premier League 2025 10th Match Live Streaming: दिल्ली प्रीमियर लीग 2025 का दसवां मुकाबला आज यानी 7 अगस्त को पुरानी दिल्ली 6 बनाम वेस्ट दिल्ली लायंस के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दिल्ली (Delhi) के अरुण जेटली स्टेडियम (Arun Jaitley Stadium) में भारतीय समयानुसार दोपहर 2 बजे से खेला जाएगा. घरेलू क्रिकेट को बढ़ावा देने वाली दिल्ली प्रीमियर लीग के नए सीजन का आगाज हो रहा है. इस टूर्नामेंट में पुरुषों का फाइनल मुकाबला 31 अगस्त को खेला जाएगा. इस सीजन में पुरानी दिल्ली 6 के कप्तान वंश बेदी (Vansh Bedi) है तो वहीं नितीश राणा (Nitish Rana) वेस्ट दिल्ली लायंस का कमान संभाल रहे हैं. ऐसे में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. यह भी पढ़ें: Satta Bazar Mein Aaj Kaunsi Team Favourite? बुलावायो में न्यूजीलैंड बनाम ज़िम्बाब्वे के बीच रोमांचक मुकाबले को लेकर सट्टा बाजार का माहौल गर्म, मैच के पहले दिन ये टीम बनी फेवरेट

पुरानी दिल्ली 6 ने अब तक इस टूर्नामेंट में सिर्फ एक मुकाबला खेला है. इस दौरान पुरानी दिल्ली 6 की टीम को हार का सामना करना पड़ा था. इस समय पुरानी दिल्ली 6 की टीम पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे है. कप्तान वंश बेदी की अगुवाई में टीम इस मैच को जीतकर टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज करना चाहेगी. दूसरी ओर, वेस्ट दिल्ली लायंस ने अब तक दो मुकाबले खेले हैं. इस दौरान वेस्ट दिल्ली लायंस ने दोनों मुकाबले जीते हैं और तालिका में दूसरे पायदान पर काबिज हैं. कप्तान नितीश राणा की टीम शानदार फॉर्म में है. वेस्ट दिल्ली लायंस अपनी जीत की लय को कायम रखते हुए इस मैच में भी विजय हासिल करना चाहेगी.

अरुण जेटली स्टेडियम पिच रिपोर्ट (Arun Jaitley Stadium Pitch Report)

दिल्ली प्रीमियर लीग 2025 का दसवां मुकाबला आज यानी 7 अगस्त को पुरानी दिल्ली 6 बनाम वेस्ट दिल्ली लायंस के बीच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा. अरुण जेटली स्टेडियम की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए बेहद अनुकूल माना जाता है. इस मैदान पर गेंद अच्छी तरह बल्ले पर आती है और सीमाएँ भी छोटी हैं, जिससे रन बनाना आसान हो जाता है. इस पिच पर तेज गेंदबाजों के लिए शुरुआती ओवरों में थोड़ी मदद मिल सकती है, लेकिन बाद में गेंदबाज़ों को सही लाइन-लेंथ से ही काम निकालना पड़ेगा.

हेड टू हेड रिकॉर्ड (PD6 vs WDL Head To Head)

दिल्ली प्रीमियर लीग में पुरानी दिल्ली 6 बनाम वेस्ट दिल्ली लायंस के बीच अबतक कुल दो मुकाबले खेले गए हैं. इस बीच पुरानी दिल्ली 6 की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. पुरानी दिल्ली 6 ने दोनों मुकाबले अपने नाम किए हैं. इस मुकाबले में वेस्ट दिल्ली लायंस की टीम अपनी पहली जीत दर्ज करना चाहेगी.

दिल्ली प्रीमियर लीग 2025 का सीधा प्रसारण कहां देखें?

इस रोमांचक टी20 प्रतियोगिता को देखने के लिए प्रशंसक काफी उत्साहित हैं, ऐसे में टूर्नामेंट का लाइव स्ट्रीमिंग भी किया जाएगा.

लाइव स्ट्रीमिंग और टेलीकास्ट की जानकारी

दिल्ली प्रीमियर लीग 2025 के सभी मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग फैनकोड (FanCode) ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी.

टीवी पर टेलीकास्ट: फिलहाल, DPL 2025 का कोई भी मैच भारत में किसी भी टीवी चैनल पर टेलीकास्ट नहीं किया जाएगा.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर

पुरानी दिल्ली 6: वंश बेदी (कप्तान), आरुष मल्होत्रा (विकेटकीपर), समर्थ सेठ, देव लाकड़ा, ललित यादव, प्रणव पंत, उधव मोहन, आयुष सिंह, प्रदीप पाराशर, एकांश डोबाल, रजनीश दादर.

वेस्ट दिल्ली लायंस: कृष यादव (विकेटकीपर), अंकित कुमार, आयुष डोसेजा, नितीश राणा (कप्तान), मयंक गुसाईं, रितिक शौकीन, तिशांत डाबला, मनन भारद्वाज, भंगवान सिंह, अनिरुद्ध चौधरी, शुभम दुबे.

नोट: पुरानी दिल्ली 6 बनाम वेस्ट दिल्ली लायंस के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.