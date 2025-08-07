Satta Bazar Mein Aaj Kaunsi Team Favourite? बुलावायो में न्यूजीलैंड बनाम ज़िम्बाब्वे के बीच रोमांचक मुकाबले को लेकर सट्टा बाजार का माहौल गर्म, मैच के पहले दिन ये टीम बनी फेवरेट

जिम्बाब्वे बनाम न्यूजीलैंड (Photo Credit: X Formerly Twitter)

New Zealand National Cricket Team vs Zimbabwe National Cricket Team, 2nd Test Match 2025 Satta Bazar Favourite Team: न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम जिम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज़ (Test Series) 2025 का दूसरा और आखिरी टेस्ट मुकाबला आज यानी 7 अगस्त से बुलावायो (Bulawayo) के क्वींस स्पोर्ट्स क्लब (Queens Sports Club) में खेला जा रहा हैं. पहले टेस्ट मैच में ज़िम्बाब्वे ने पहले बल्लेबाज़ी करते हुए 149 रन बनाए और पूरी टीम ऑलआउट हो गई. ब्रायन बेनेट और बेन करन सस्ते में आउट हो गए, जिससे टीम की शुरुआत बेहद खराब रही. इसके बाद निक वेल्च और क्रेग एरविन ने क्रमशः 27 और 39 रन बनाकर पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन दोनों अहम मौकों पर आउट हो गए. तफ़ाद्ज़वा त्सिगा को छोड़कर बाकी बल्लेबाज़ पूरी तरह फ्लॉप रहे और टीम मामूली स्कोर पर सिमट गई. इस सीरीज में जिम्बाब्वे की अगुवाई क्रेग एर्विन (Craig Ervine) कर रहे हैं. जबकि, न्यूजीलैंड की कमान मिशेल सैंटनर (Mitchell Santner) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: Zimbabwe vs New Zealand, 2nd Test Match 2025 Live Toss And Scorecard: ज़िम्बाब्वे के कप्तान क्रेग एर्विन ने जीता टॉस, पहले बल्लेबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

न्यूज़ीलैंड ने पहली पारी में 307 रन बनाए और 158 रनों की अहम बढ़त हासिल की. विल यंग और डेवोन कॉनवे ने शानदार बल्लेबाज़ी करते हुए पहले विकेट के लिए 92 रनों की साझेदारी की, जिसमें यंग ने 41 और कॉनवे ने 88 रन बनाए. इसके बाद डैरिल मिचेल ने भी बेहतरीन बल्लेबाज़ी करते हुए 80 रन जोड़े. दूसरी पारी में ज़िम्बाब्वे ने एक बार फिर खराब शुरुआत की और शुरुआती विकेट जल्दी गंवा दिए. सीन विलियम्स ने थोड़ी उम्मीद जगाई लेकिन उनके आउट होते ही टीम 165 रन पर सिमट गई. न्यूज़ीलैंड के मिचेल सैंटनर ने 4 विकेट लेकर ज़िम्बाब्वे की हार तय कर दी.

टेस्ट क्रिकेट में न्यूज़ीलैंड बनाम जिम्बाब्वे हेड-टू-हेड रिकॉर्ड्स (ZIM vs NZ Head To Head)

न्यूज़ीलैंड और ज़िम्बाब्वे के बीच अब तक टेस्ट क्रिकेट में कुल 17 मुकाबले खेले गए हैं. इन 17 मैचों में न्यूज़ीलैंड ने 11 बार जीत दर्ज की है, जबकि ज़िम्बाब्वे को एक भी मुकाबले में जीत नहीं मिल सकी है. वहीं, 6 मुकाबले ड्रॉ पर समाप्त हुए हैं. यह आंकड़े साफ दर्शाते हैं कि टेस्ट क्रिकेट में न्यूज़ीलैंड का ज़िम्बाब्वे पर पूरी तरह दबदबा रहा है.

न्यूजीलैंड बनाम ज़िम्बाब्वे मैच पर सट्टा बाजार गर्म

इस मैच से पहले सट्टा बाजार (Satta Bazar) ने इस बात की भविष्यवाणी की है कि न्यूजीलैंड बनाम ज़िम्बाब्वे (NZ vs ZIM) में से कौनसी टीम बाजी मारेगी. इस मैच को लेकर सट्टा बाजार एक दिन पहले से ही गर्म है. सट्टा बाजार में न्यूजीलैंड की टीम फेवरेट चल रही है. सट्टा बाजार में जो टीम फेवरेट होती है यानी जिसके जीतने की संभावना ज्यादा होती है, उस पर कम रुपये मिलते हैं. वहीं दूसरी टीम पर ज्यादा रुपये मिलते हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिस टीम पर कम भाव होता है, उसके जीतने की संभावना ज़्यादा होती है. हालांकि ये भाव मैच तक और मैच के दौरान बदल भी सकते हैं.

डिस्क्लेमर: सट्टा बाजार या इस तरह का कोई भी जुआ भारत में गैरकानूनी है. हम किसी भी तरह से सट्टा/जुआ या इस तरह की गैर-कानूनी गतिविधियों को प्रोत्साहित नहीं करते हैं.