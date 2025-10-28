Pakistan vs South Africa T20I Stats: टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक दूसरे के खिलाफ कुछ ऐसा रहा हैं पाकिस्तान बनाम दक्षिण अफ़्रीका का प्रदर्शन, यहां देखें दोनों टीमों के आकंड़ें

पाकिस्तान बनाम दक्षिण अफ़्रीका (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Pakistan National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team, 1st T20I Match: पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज (T20I Series) का पहला मुकाबला आज यानी 28 अक्टूबर को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला रावलपिंडी (Rawalpindi) के रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम (Rawalpindi Cricket Stadium) में भारतीय समयानुसार रात 8:30 बजे से खेला जाएगा. दक्षिण अफ्रीका की टीम पाकिस्तान दौरे पर टेस्ट सीरीज के बाद रावलपिंडी में पहला टी20 मुकाबला खेलेगी. दक्षिण अफ्रीका ने दूसरे टेस्ट मैच में पाकिस्तान को हराकर सीरीज को बराबरी पर समाप्त किया है. इस सीरीज में भी दक्षिण अफ्रीका से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है. इस सीरीज में पाकिस्तान की अगुवाई सलमान अली आगा (Salman Ali Agha) कर रहे हैं. जबकि, दक्षिण अफ्रीका की कमान डोनोवर फरेरा (Donovan Ferreira) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: United Arab Emirates vs United States of America, 87th Match Live Streaming In India: आज संयुक्त अरब अमीरात बनाम संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच खेला जाएगा रोमांचक मुकाबला, यहां जानें भारत में कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

डोनोवर फरेरा इस सीरीज में दक्षिण अफ्रीका की अगुवाई करते हुए नजर आएंगे. दक्षिण अफ्रीका ने अपनी पिछली टी20 सीरीज इंग्लैंड के खिलाफ खेली जो की 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुई. दूसरी तरफ पाकिस्तान टीम ने अपना पिछला टी20 मुकाबला एशिया कप के दौरान टीम इंडिया के खिलाफ खेला था जिसमें वह 5 विकेट से हार गई थी. सलमान अली आगा पाकिस्तान टीम की कमान संभाल रहे हैं. अगले साल होने वाले आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के लिए दोनों टीम इस सीरीज से ही रूपरेखा तैयार करेगी.

पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के बीच पिछले पांच सालों में 10 मुकाबले खेले गए हैं जिसमें दोनों टीमों ने पांच-पांच मैच जीते हैं. दक्षिण अफ्रीका ने पाकिस्तान के खिलाफ पिछली टी20 सीरीज 2-0 से अपने नाम की थीं. इन दोनों ही टीमों के बीच आखिरी टी20 इंटरनेशनल साल 2024 में सेंचुरिन के मैदान पर खेला गया था. जहां मेजबान टीम दक्षिण अफ्रीका ने 19.3 ओवर में 207 रनों का लक्ष्य हासिल करके पाकिस्तान को 7 विकेट से रौंदकर हार का स्वाद चखाया था.

पाकिस्तान बनाम साउथ अफ्रीका हेड टू हेड रिकॉर्ड (PAK vs SA Test Head To Head Record)

दक्षिण अफ्रीका और पाकिस्तान के बीच अब तक कुल 24 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिला हैं. दोनों टीमों ने 12-12 मुकाबले अपने नाम किए हैं. इस सीरीज में दोनों टीमें बढ़त बनाने के इरादे से मैदान में उतरेंगी. पाकिस्तान की तरफ से सैम अयूब, मोहम्मद नवाज़ और शाहीन अफरीदी स्टार प्लेयर्स हो सकते हैं जिन पर सभी की निगाहें रहेंगी. वहीं बात करें अगर दक्षिण अफ्रीका टीम की तो क्विंटन डी कॉक, डेवाल्ड ब्रेविस और कॉर्बिन बॉश अपने प्रदर्शन से कमाल कर सकते हैं.

पाकिस्तान की टीम आईसीसी मेंस टी20 इंटरनेशनल रैंकिंग में 233 रेटिंग के साथ सातवें पायदान पर है. पाकिस्तान अच्छी फॉर्म में है. पाकिस्तान की टीम हाल ही में एशिया कप 2025 के फाइनल के लिए क्वालीफाई करने में सफल रहे लेकिन फाइनल में टीम इंडिया से हार गए. पाकिस्तान की अगुवाई सलमान आगा कर रहे हैं. अब्दुल समद, हसन नवाज़ और साहिबजादा फरहान जैसे पावर हिटर्स को टीम में लिया गया है. अनुभवी बाबर आजम की भी टीम में वापसी हुई है. गेंद के जादूगर उस्मान तारिक को भी टी20 के लिए चुना गया है. पाकिस्तान निश्चित रूप से अपनी घरेलू परिस्थितियों में निपटने के लिए एक कठिन टीम हो सकती है और उम्मीद है कि वे आगामी मैचों में दक्षिण अफ्रीका को कड़ी चुनौती देंगे.

दक्षिण अफ्रीका की टीम 241 रेटिंग के साथ आईसीसी मेंस टी20 इंटरनेशनल रैंकिंग में पांचवें स्थान पर है. दक्षिण अफ्रीका की टीम सामान्य फॉर्म में है. दक्षिण अफ्रीका की टीम हाल ही में नामीबिया के खिलाफ एकमात्र टी20 मैच हार गए. दक्षिण अफ्रीका का नेतृत्व डेविड मिलर को करना था लेकिन चोट के कारण उन्हें श्रृंखला से आराम दिया गया है.

डेविड मिलर की अनुपस्थिति में डोनोवन फरेरा कप्तान की भूमिका निभाएंगे. डेवाल्ड ब्रेविस, नांद्रे बर्गर और मैथ्यू ब्रीट्ज़के जैसे शीर्ष प्रदर्शन करने वालों को भी टी20ई के लिए चुना गया है. अपनी टीम में मौजूद मारक क्षमता को देखते हुए, दक्षिण अफ्रीका निश्चित रूप से पाकिस्तान की बल्लेबाजी के अनुकूल सतहों पर अच्छा प्रदर्शन कर सकता है.

नोट: पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.