United Arab Emirates vs United States of America, 87th Match Live Streaming In India: आज संयुक्त अरब अमीरात बनाम संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच खेला जाएगा रोमांचक मुकाबला, यहां जानें भारत में कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

United Arab Emirates National Cricket Team vs United States of America National Cricket Team, ICC Cricket World Cup League Two 2023-27 87th Match Live Streaming: आईसीसी क्रिकेट विश्व कप लीग 2 2023-27 का 87वां मुकाबला आज यानी 28 अक्टूबर को संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम संयुक्त अरब अमीरात राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाना है. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में भारतीय समयानुसार सुबह 11:00 बजे से खेला जाएगा. संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम ने टूर्नामेंट में अब तक 21 मैच खेले हैं. जिसमें 15 मैच में जीत दर्ज की है और 6 में हार का सामना पड़ा है और टीम पहले पायदान पर पहुंच गई है. दूसरी ओर संयुक्त अरब अमीरात ने अब तक 16 मैच खेले हैं. जिसमें तीन जीत और 13 हार मिली है और छह अंक के साथ टीम आठवें स्थान पर है. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मैच देखने को मिल सकता है. संयुक्त राज्य अमेरिका की अगुआई मोनांक पटेल (Monank Patel) करेंगे. आरोन जोंस, मिलिंड कुमार और शायन जहांगीर जैसे अनुभवी खिलाड़ी अपना योगदान देते हुए नजर आएंगे. दूसरी ओर संयुक्त अरब अमीरात की कप्तानी राहुल चोपड़ा (Rahul Chopra) के हाथों में होगी.

फिलहाल संयुक्त अरब अमीरात की टीम आईसीसी क्रिकेट विश्व कप लीग 2 2023-27 अंक तालिका में तीन जीत और 13 हार के साथ आखिरी स्थान पर है. आईसीसी सीडब्ल्यूसी लीग 2 में यूएई के लिए शीर्ष रन स्कोरर राहुल चोपड़ा हैं जिनके नाम 403 रन हैं. आईसीसी सीडब्ल्यूसी लीग 2 में यूएई के लिए शीर्ष विकेट लेने वाले गेंदबाज अयान अफजल खान हैं, जिन्होंने 18 विकेट लिए हैं.

यूएई वर्तमान में आईसीसी पुरुष वनडे टीम रैंकिंग में 8 रेटिंग के साथ 20वें स्थान पर है. यूएई ने राहुल चोपड़ा को एक नया कप्तान नियुक्त किया है और उन्हें उम्मीद है कि इस फैसले से आईसीसी सीडब्ल्यूसी लीग 2 में उनकी किस्मत बदल जाएगी. जब वनडे की बात आती है, तो यूएई भयानक फॉर्म में है. उन्होंने अपने पिछले 5 वनडे मुकाबलों में से 4 गंवाए हैं. वे जिस फॉर्म में हैं, उसे देखते हुए आगामी मैचों में यूएई पर उनकी विपक्षी टीमें हावी रहेंगी.

दूसरी तरफ, यूएसए की टीम आईसीसी क्रिकेट विश्व कप लीग 2 2023-27 अंक तालिका में 15 जीत और छह हार के साथ पहले स्थान पर है. आईसीसी क्रिकेट विश्व कप लीग 2 में यूएसए के लिए शीर्ष रन स्कोरर मोनांक पटेल हैं जिनके नाम 746 रन हैं आईसीसी सीडब्ल्यूसी लीग 2 में यूएसए के लिए शीर्ष विकेट लेने वाले गेंदबाज नोस्टुश केनजिगे हैं, जिन्होंने 29 विकेट लिए हैं.

संयुक्त राज्य अमेरिका वर्तमान में 41 रेटिंग के साथ आईसीसी पुरुष वनडे टीम रैंकिंग में 14वें स्थान पर है. संयुक्त राज्य अमेरिका बेहतरीन फॉर्म में है. संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने पिछले पांच वनडे मुकाबलों में से चार जीते हैं. संयुक्त राज्य अमेरिका की टीम जिस फॉर्म में हैं, उससे आईसीसी सीडब्ल्यूसी लीग 2 मैचों में यूएसए अन्य टीमों पर हावी रहेगा.

दोनों टीमों के बीच हेड टू हेड रिकॉर्ड (UAE vs USA ODI Head To Head Record)

संयुक्त अरब अमीरात बनाम संयुक्त राज्य अमेरिका की टीम वनडे में अब तक कुल नौ बार भीड़ चुकी हैं. इस दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका की टीम का पड़ला भारी रहा है. संयुक्त राज्य अमेरिका ने सात मैचों में जीत दर्ज की है. जबकि संयुक्त अरब अमीरात को महज दो मैचों में जीत नसीब हुई है.

आईसीसी क्रिकेट विश्व कप लीग 2 2023-27 का 87वां मुकाबला संयुक्त अरब अमीरात बनाम संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच कब और कहां पर खेला जाएगा?

आईसीसी क्रिकेट विश्व कप लीग 2 2023-27 का 87वां मुकाबला आज यानी 28 अक्टूबर को संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम संयुक्त अरब अमीरात राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच दुबई के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा.

आईसीसी क्रिकेट विश्व कप लीग 2 2023-27 का 87वां मुकाबला संयुक्त अरब अमीरात बनाम संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच कितने बजे से शुरू होगा?

आईसीसी क्रिकेट विश्व कप लीग 2 2023-27 का 87वां मुकाबला आज यानी 28 अक्टूबर को संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम संयुक्त अरब अमीरात राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच दुबई के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समयानुसार सुबह 11:00 बजे से खेला जाएगा. इस मुकाबले का टॉस आधे घंटे पहले होगा.

आईसीसी क्रिकेट विश्व कप लीग 2 2023-27 का 87वां मुकाबला संयुक्त अरब अमीरात बनाम संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच मैच का लाइव प्रसारण किस चैनल पर होगा? (Where And How To Watch UAE vs USA 87th ODI Match Live Telecast)

आईसीसी क्रिकेट विश्व कप लीग 2 2023-27 का 87वां मुकाबला आज यानी 28 अक्टूबर को संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम संयुक्त अरब अमीरात राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का लाइव प्रसारण भारत में किसी भी चैनल पर नहीं होगा.

कहां देखें आईसीसी क्रिकेट विश्व कप लीग 2 2023-27 का 87वां मुकाबला संयुक्त अरब अमीरात बनाम संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच लाइव स्ट्रीमिंग? (Where And How To Watch UAE vs USA 87th ODI Match Live Streaming)

आईसीसी क्रिकेट विश्व कप लीग 2 2023-27 का 87वां मुकाबला आज यानी 28 अक्टूबर को संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम संयुक्त अरब अमीरात राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का लाइव स्ट्रीमिंग फैनकोड ऐप (Fan Code App) और वेबसाइट पर होगा.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (UAE vs USA 87th ODI Match Likely Playing XI)

संयुक्त अरब अमीरात (UAE Likely Playing XI): कुशल भुर्टेल, अनिल साह (विकेटकीपर), भीम शर्की, रोहित पौडेल (कप्तान), आरिफ शेख, दीपेंद्र सिंह ऐरी, बसीर अहमद, करण केसी, संदीप लामिछाने, ललित राजबंशी, नंदन यादव.

संयुक्त राज्य अमेरिका (USA Likely Playing XI): स्मित पटेल (विकेटकीपर), शायन जहांगीर, मोनांक पटेल (कप्तान), सैतेजा मुक्कमल्ला, मिलिंद कुमार, हरमीत सिंह, संजय कृष्णमूर्ति, शैडली वान शल्कविक, जसदीप सिंह, नोस्थुश केनजिगे, सौरभ नेत्रावलकर.

नोट: संयुक्त अरब अमीरात राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.