MI W vs DC W, WPL 2025 Preview: महिला प्रीमियर लीग के दूसरे मैच में दिल्ली कैपिटल्स से होगी मुंबई इंडियंस की भिड़त, मैच से पहले जानें हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, मिनी बैटल और स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

दिल्ली कैपिटल्स महिला बनाम मुंबई इंडियंस महिला (Credits: LatestLY)

Delhi Capitals Women's Cricket Team vs Mumbai Indians Women's Cricket Team: मुंबई इंडियंस महिला क्रिकेट टीम बनाम दिल्ली कैपिटल्स महिला क्रिकेट टीम विमेंस प्रीमियर लीग(WPL) 2025 का दूसरा मुकाबला 15 फरवरी(शनिवार) को वडोदरा(Vadodara) के कोटाम्बी स्टेडियम(Kotambi Stadium) में खेला जाएगा.दोनों टीमें आखिरी बार 5 मार्च 2024 को भिड़ी थीं, जहां दिल्ली कैपिटल्स ने 29 रनों से जीत दर्ज की थी. हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में मुंबई इंडियंस बेहतरीन ऑलराउंडर्स घातक गेंदबाजों और विस्फोटक बल्लेबाजों से सजी हुई है. उन्होंने WPL 2023 का खिताब जीता था, लेकिन पिछले सीजन में RCB से एलिमिनेटर में पांच रन से हारकर बाहर हो गई थीं. यह भी पढ़ें: चोट के कारण महिला प्रीमियर लीग के पूरे सीजन से बाहर हो सकती हैं श्रेयंका पाटिल, सोशल मीडिया पर दिए संकेत

वहीं, दिल्ली कैपिटल्स अब तक WPL की सबसे मजबूत टीम रही है, लेकिन बदकिस्मत भी. दोनों सीजन में वे अंक तालिका में शीर्ष पर रहीं और फाइनल खेला, लेकिन खिताब नहीं जीत पाईं. इस बार वे अपनी पुरानी गलतियों को सुधारते हुए ट्रॉफी पर कब्जा जमाना चाहेंगी.

दिल्ली कैपिटल्स महिला बनाम मुंबई इंडियंस महिला का हेड-टू-हेड रिकॉर्ड(MI W vs DC W Head-To-Head Record In WPL): महिला प्रीमियर लीग (WPL) में अब तक मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच कुल पांच मुकाबले खेले गए हैं. इनमें मुंबई इंडियंस ने तीन बार जीत दर्ज की है, जबकि दिल्ली कैपिटल्स दो मैचों में विजयी रही है. दोनों टीमें जब भी आमने-सामने आई हैं, मुकाबले रोमांचक रहे हैं, और WPL 2025 में भी कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है.

MI W बनाम DC W डब्ल्यूपीएल 2025 मैच के लिए प्रमुख खिलाड़ी(MI W vs DC W Key Players To Watch Out): हरमनप्रीत कौर, राधा यादव, शैफाली वर्मा, अमनजोत कौर, मारिज़ैन कप्प, अमेलिया केर ये कुछ ऐसे खिलाड़ी है जो मैच का रुख बदलना जानते है और कभी मैच के परिणाम को पलट सकते है. जिनपर सबकी निगाहें रहेगी.

वैसे खिलाड़ी जो मिनी बैटल में एक दुसरे को कर सकते है परेशान(MI W vs DC W Mini Battle): मुंबई के स्टार बल्लेबाज हरमनप्रीत कौर और दिल्ली के गेंदबाज राधा यादव के बीच की टक्कर रोमांचक हो सकती है. वहीं, शैफाली वर्मा बनाम अमनजोत कौर के बीच की भिड़ंत भी इस मुकाबले के नतीजे पर असर डाल सकती है. दोनों टीमों के पास कई प्रभावशाली युवा खिलाड़ियों के साथ संतुलित लाइनअप है.

MI W बनाम DC W WPL 2025 का पहला मैच कब और कहां खेला जाएगा?

दिल्ली कैपिटल्स महिला क्रिकेट टीम बनाम मुंबई इंडियंस महिला क्रिकेट टीम विमेंस प्रीमियर लीग 2025 का दूसरा मुकाबला 15 फरवरी(शनिवार) को वडोदराके कोटाम्बी स्टेडियम में भारतीय समयनुसार (IST) शाम 07:30 बजे से खेला जाएगा, जिसका टॉस 07:00 PM को होगा.

डीसी-डब्ल्यू बनाम एम्आई-डब्ल्यू डब्ल्यूपीएल 2025 का लाइव प्रसारण और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग कहां और कैसे देखें?

दिल्ली कैपिटल्स महिला बनाम मुंबई इंडियंस महिला WPL 2025 का आधिकारिक प्रसारण भागीदार भारत में Viacom18 है. लेकिन, अब जियो और स्टार स्पोर्ट्स इंडिया के विलय के बाद, प्रशंसक स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क टीवी चैनलों पर डीसी-डब्ल्यू बनाम एम्आई-डब्ल्यू WPL 2025 का लाइव प्रसारण देखने के विकल्प पा सकते हैं. प्रशंसकों के पास JioHotstar ऐप पर ऑनलाइन देखने का विकल्प भी है, जो अपने ऐप और वेबसाइट पर डीसी-डब्ल्यू बनाम एम्आई-डब्ल्यू WPL 2025 की लाइव स्ट्रीमिंग प्रदान करेगा.

डीसी-डब्ल्यू बनाम एम्आई-डब्ल्यू डब्ल्यूपीएल 2025 की संभावित प्लेइंग इलेवन

दिल्ली कैपिटल्स महिला क्रिकेट टीम: शैफाली वर्मा, मेग लैनिंग (कप्तान), एलिस कैप्सी, जेमिमा रोड्रिग्स, मारिज़ैन कप्प, नंदिनी कश्यप (विकेटकीपर), जेस जोनासेन, मिन्नू मणि, शिखा पांडे, अरुंधति रेड्डी, राधा यादव

मुंबई इंडियंस महिला क्रिकेट टीम: यास्तिका भाटिया (विकेटकीपर), हेले मैथ्यूज, नेट साइवर-ब्रंट, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), अमेलिया केर, एस सजना, नादिन डी क्लर्क, अमनजोत कौर, अक्षिता माहेश्वरी, एसबी कीर्तन, सैका इशाक